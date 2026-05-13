Núñez (PP C-LM) denuncia la gestión del Gobierno con el hantavirus y acusa a Sánchez de generar "alarma social"

El alcalde de Mora, Emilio Bravo (i), y el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez (c), durante la celebración de la Fiesta del Olivo, a 26 de abril de 2026, en Mora, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este miércoles la gestión "caótica" que, a su juicio, ha cometido el Gobierno de Pedro Sánchez con la crisis del hantavirus, acusándoles de generar "alarma social" debido a sus "cambios de opinión".

Así se ha pronunciado Paco Núñez en declaraciones a los periodistas a su llegada al Foro ABC con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sobre la gestión del Gobierno con el crucero afectado por un brote de hantavirus.

"Estamos viendo cómo el Gobierno de Canarias se está quejando por la forma en la que ha recibido escasa información, información contradictoria por parte del Gobierno de España, y estamos viendo cómo las decisiones se iban cambiando", ha denunciado el líder 'popular'.

Bajo su punto de vista, el Gobierno de Pedro Sánchez dijo en un primer momento que los posibles afectados por hantavirus iban a ir a Madrid y luego que se iban a quedar en Canarias. "Los ciudadanos necesitan certidumbre y liderazgo, algo que no hemos visto en Pedro Sánchez", ha agregado.

Núñez también se ha referido a las declaraciones de la candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, en las que calificaba la muerte de dos agentes de Guardia Civil como "accidente laboral", aunque luego lo matizó.

Sin embargo, el líder del PP de Castilla-La Mancha cree que aunque "haya tenido que recoger cable", esas palabras se quedarán ahí, por lo que ha tildado estas declaraciones de "vergonzosas": "El PSOE hace un flaco favor a la convivencia y al futuro de nuestro país".