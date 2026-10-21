El origen del apagón en Ceuta es un cero eléctrico en la subestación 'Algeciras', situada en San Roque (Cádiz)

Torre eléctrica. - Jesús Hellín - Europa Press

CEUTA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un cero eléctrico en el parque de 220/132 kilovoltios (kV) de la subestación 'Algeciras' de Red Eléctrica de España (REE), situada en San Roque (Cádiz), ha desencadenado el apagón que ha dejado a toda Ceuta sin suministro eléctrico durante cerca de una hora en la mañana de este miércoles.

Según ha informado Endesa en un comunicado, la incidencia ha provocado una oscilación en la red de distribución peninsular y en la interconexión eléctrica entre la Península y la ciudad autónoma, a través del cable de 132 kV de REE.

Esta alteración ha activado los sistemas de protección tanto de la red de distribución como de la Central Diésel de Ceuta. Como consecuencia, se ha producido el deslastre del grupo 11 de generación y la desconexión de siete líneas de media tensión que abastecen de electricidad a la ciudad, lo que ha provocado la interrupción generalizada del suministro.

La incidencia se ha registrado a las 9:39 horas y la reposición del servicio ha concluido a las 10.34 horas, según Endesa. La compañía cifra en 55 minutos el tiempo necesario para recuperar el suministro de todos los clientes afectados, un proceso que se ha desarrollado de manera progresiva y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

La recuperación de la electricidad se ha llevado a cabo de forma escalonada a medida que los técnicos de Endesa han ido restableciendo las siete líneas de media tensión desconectadas durante el incidente.

La primera en recuperar el servicio ha sido la línea 3, a las 9.56 horas, seguida de la línea 11, a las 9.58 horas. Posteriormente, se han repuesto la línea 2, a las 10.04 horas; la línea 12, a las 10.09 horas; y la línea 13, a las 10.14 horas.

Las dos últimas han sido la línea 4, restablecida a las 10.28 horas, y la línea 5, que ha recuperado el suministro a las 10.34 horas. Con esta última actuación, Endesa ha dado por concluida la reposición eléctrica para la totalidad de los clientes afectados en Ceuta.

El apagón ha afectado a todas las barriadas de la ciudad y también ha alcanzado a instalaciones sanitarias, incluido el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), que ha tenido que recurrir a sus grupos electrógenos de emergencia. La planta desalinizadora ha mantenido su funcionamiento gracias a sus propios generadores.

SIN AFECTACIÓN EN LA PENÍNSULA

Endesa ha precisado que la incidencia no ha provocado cortes de suministro entre sus clientes de la Península. Según ha explicado, la configuración de su red de distribución ha permitido absorber las oscilaciones registradas y mantener la estabilidad del servicio eléctrico.

La compañía ha destacado la rápida intervención de sus técnicos para activar el protocolo de reposición y recuperar el suministro en el menor tiempo posible, dentro de los procedimientos de seguridad establecidos.

Endesa ha trasladado sus disculpas a los clientes afectados por las molestias ocasionadas y ha asegurado que continuará trabajando para garantizar la calidad del suministro eléctrico.