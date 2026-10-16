Óscar Puente acusa a Ayuso de "joder" a los usuarios de Metro al cerrar la estación de Sol: "Es miserable y malvada"

Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado este viernes la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ordenar el cierre de la estación de Metro en la Puerta del Sol, al entender que lo que hace es "joder" a los usuarios "exclusivamente por maldad".

"Es una persona miserable y malvada. Jode a los usuarios del transporte público única y exclusivamente por maldad. Tiene las "entrañas negras", ha señalado Óscar Puente en la red social X.

El cierre de la estación del suburbano lo ha anunciado este viernes en una entrevista Isabel Díaz Ayuso, asegurando que así se había solicitado por parte de prevención de riesgo laborales y de sindicatos debido a las "condiciones de insalubridad" que se habían detectado dentro derivado de la acampada por la vivienda.

Por su parte, Cercanías --dependiente de Renfe y del Ministerio que dirige Óscar Puente-- ha anunciado que mantiene abierto el acceso a sus instalaciones en Sol por la boca conocida popularmente como 'la ballena', al no haber "detectado problemas de salubridad".

Según la Comunidad de Madrid, la estación de Metro de Sol permanecerá cerrada "hasta nueva orden" para acometer "trabajos de limpieza urgentes" por los altos niveles de amoníaco detectados por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos por la acampada a favor de la vivienda.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que el cierre se ha producido a las 12.15 horas ante la imposibilidad de "garantizar la seguridad de los trabajadores" y su reapertura está condicionada a la limpieza de las sustancias acumuladas en los focos de ventilación.

En 'esRadio', Díaz Ayuso indicó que "no sabe nadie lo que se está sufriendo en el centro de Madrid" y que la gente no puede "ir a comprar y a los restaurantes", además de señalar que "todas las calles aledañas y todos los comercios están vacíos porque la gente tiene miedo ir a comprar con ese ambiente".

"Lo que ocurre en Madrid es Pedro Sánchez, que ha decidido que nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera", reprochó.

CARTA AL DELEGADO DEL GOBIERNO

Posteriormente, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha remitido esta información por carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y le ha instado a que tome las medidas necesarias y desaloje la acampada para garantizar el acceso a la plaza de los efectivos y medios necesarios para llevar a cabo las labores urgentes de limpieza.

Por su parte, los sindicatos CC.OO., UGT y Solidaridad Obrera han remarcado en un comunicado que las organizaciones sindicales no han sido quienes han solicitado el cierre de la estación. Aseguran que hasta que la presidenta no lo ha anunciado, no tenían "noticia alguna de los hechos".

Cercanías ha aclarado que "no ha detectado estos problemas de salubridad ni ha habido ningún incidente relacionado con la acampada que tiene lugar en Sol, por lo que no encuentra ningún motivo para el cierre". "Los trenes de Cercanías harán parada en la estación de Sol como un día normal", han destacado.