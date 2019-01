El padre de Leopoldo López avisa a Borrell de que no cabe diálogo con los "sátrapas" en Venezuela

Publicado 24/01/2019 13:56:47 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Leopoldo López, el padre del líder opositor venezolano del mismo nombre en arresto domiciliario, ha avisado este jueves al ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, de que no se puede dialogar con los "sátrapas" que, a su juicio, ocupan el Gobierno de Nicolás Maduro.

"No sé qué le pasa a veces al señor Borrell cuando dice que volvamos a un diálogo. Son unos sátrapas los que están en el Gobierno, no son gente decente y no van a celebrar unas elecciones decentes", ha aseverado López, quien ha invitado al jefe de la diplomacia española a "pasearse" por Venezuela.

Así lo ha puesto de manifiesto a las puertas del Congreso, donde ha acudido para acompañar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha presentado una iniciativa para reconocer al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y a medio centenar de venezolanos que se han concentrado ante la Cámara Baja.

ESPAÑA, A LA CABEZA DE EUROPA

López ha defendido que, ante la crisis abierta en el país suramericano, España sólo puede tomar "una única decisión": "Ser la cabeza de Europa" reconociendo la Presidencia interina de Guaidó y respaldando los venezolanos hasta la celebración de unas elecciones libres".

"El que se cansa, pierde, y nosotros no podemos dejar de luchar hasta que no veamos otra vez la democracia restituida, y eso pasa por la liberación de los presos, el reconocimiento de los poderes legítimos y la celebración de elecciones", ha dicho.

López ha subrayado que Venezuela "no se merece estar en la miseria que está hoy" por "el robo continuo y continuado" de los "gerifaltes" y "usurpadores", sino que se merece volver a tener a personas "decentes" en los puestos de poder.

GUAIDÓ SÓLO HA CUMPLIDO LA CONSTITUCIÓN

Frente a quienes acusan a Guaidó de haber protagonizado un golpe de Estado en Venezuela, el padre del referido líder venezolano ha respondido que "la ignorancia es lamentable" y ha recalcado que lo que está haciendo el presidente de la Asamblea Nacional es "cumplir con la Constitución".

"Las personas que saben leer pueden leer nuestra Constitución y se darán cuenta que no hay cabida para el golpe de Estado", ha insistido López, quien se ha preguntado por qué esas personas que hablan ahora de golpe de Estado no hacían lo propio tras las elecciones del pasado 20 mayo, cuando los de Maduro "trataron de ignorar la legitimidad de la Asamblea Nacional".