Page plantea ajuste constitucional contra caballos de Troya que atacan desde dentro: "Hay enemigos no declarados"

MADRID/TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sugerido la necesidad de plantear lo que ha venido a llamar "ajustes constitucionales" por la vía de un gran pacto de los dos principales partidos, PP y PSOE, con la vista puesta en que el "edificio" constitucional se mantenga "sano".

"Hay enemigos evidentes, los que claramente quieren acabar con España, a los que más combato; pero también hay enemigos que no son declarados y que funcionan desde dentro, que se comportan como caballos de Troya, no haciendo efectiva la Constitución, no cumpliéndola, desarticulándola. Eso literalmente es un fenómeno que está pasando ahora. Hay que intentar por todos los medios que el edificio esté sano, de la base hasta el techo", ha zanjado.

Según ha defendido durante su intervención en un foro organizado por el diario ABC, es "mejor anticiparse a los ajustes a que la falta de ajustes comporte el día de mañana una involución o un cuestionamiento global del sistema".

Una reflexión para la que pide "serenidad", algo que no requiere de "la urgencia del 76 ni del 77, afortunadamente". "Creo que sería muy positivo establecer una reflexión serena de ámbito constitucional, es decir, la Constitución sigue siendo globalmente muy válida, no tiene una alternativa, por tanto no hay riesgo de reinventarla; pero si alguien tuviera que proponer sobre la mesa un modelo, un nuevo texto, no crean que le saldría muy diferente a lo que hay".

En todo caso, estos "ajustes" no pueden "eternizarse". Momento este en el que ha citado "el problema de la prioridad del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, que no deja de ser una incongruencia absoluta". "Afortunadamente es la propia Casa Real y el Rey es el primero que ha dejado claro que no la comparten, pero eso lo tenemos ahí", ha agregado.

Como problemas enfrente, ha recordado que "hay algunos que quieren abiertamente acabar con la Constitución y lo dicen", un texto que "es la llave que une a los españoles" mientras otros "quieren la independencia".

EL ESTADO, GANADOR DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

De otro lado, García-Page también ha abordado el sistema de financiación autonómica, asegurando que el Estado "ha salido ganando" con el retraso a la hora de abordar un nuevo modelo.

Según ha explicado, en estos años el Estado "ha multiplicado los ingresos", por lo que "cuanto más siga el retraso, más seguirán incrementando los ingresos y las autonomías cada vez con más problemas para poder mantener el estado de bienestar, que es lo que de verdad ansía la gente".

En su opinión "no se trata de una guerra de guerrillas" sino que "todas las autonomías" tienen que participar "de una tarta que es mayor" y establecer un debate "sereno".

En ese debate, García-Page querría "de entrada" distinguir "las competencias que tenemos todos y que son básicas" y por otro lado "las que no tenemos todos y que no son tan esenciales". "No se me ocurre singularidad ninguna al tratamiento del cáncer o a la educación de un niño", ha explicado.

Es por ello por lo que su primera reflexión es que es necesario "delimitar" las competencias que tienen las autonomías y mantenerlas en el tiempo, porque someterlas a continuos cambios supondría "desdibujar" el escenario.

En todo caso, cree que la reflexión sobre la financiación autonómica es una que "tienen que tener los partidos mayoritarios" en primer lugar y después "persuadir a los demás" y no que "una minoría imponga a un bloque algo".

"Si tenemos dos realidades mayoritarias, que intenten cuajar consenso y sean permeables para que entre el mayor número de actores", ha comentado.

AGENDA DE ARMONIZACIONES

Y de otro lado, el presidente castellanomanchego ha considerado que se debe imponer "una agenda de armonizaciones" entre comunidades autónomas, una de ellas la fiscal.

En su opinión, "un país que quiere estar en un mercado común" no puede tener "17 mercados distintos". "No se puede hacer competencia, las autonomías están para otras cosas", ha considerado.