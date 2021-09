La pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida celebra su 25 aniversario como "referente" en la moda de baño

Presentación de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida

Presentación de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida - IFEMA

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado este viernes, en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la próxima edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que se celebrará del 21 al 24 de octubre en el recinto de Expomeloneras en Maspalomas (Gran Canaria) y celebra su 25 aniversario como "referente" en la moda de baño.

El compromiso del Cabildo ha permitido dar continuidad a lo largo de 25 años a Gran Canaria Swim Week By Moda Cálida, único evento en Europa en su categoría, así como consolidar su posición, según recoge Ifema Madrid en un comunicado.

Así, esta nueva edición su compromiso sigue siendo "impulsar internacionalmente la pasarela y reforzar su posición como cita clave en su género dentro del circuito de pasarelas europeas". Junto a ello, se encuentra el reto también de impulsar la profesionalización de la pasarela, incorporando a su programa nombres de reconocido prestigio del diseño canario, nacional e internacional.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida reunirá en esta edición a cerca de 40 diseñadores y marcas, de las que once son canarias, diez de la península y seis internacionales. Próximamente se dará a conocer el calendario completo de participantes de esta edición 2021, entre los que está confirmada la incorporación de diseñadores de reconocido como Aurelia Gil, Palmas, Guillermina Baeza, Ágatha Ruiz de la Prada o Melisa Odabash, entre otros.

Asimismo, la pasarela contará en esta edición con la presencia como embajador del actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la serie 'Love is in the Air', que contribuirá a promocionar la isla y el diseño de la moda baño.

"TRASCENDENCIA" DE LA PASARELA

La presentación del evento en Madrid ha corrido a cargo de Minerva Alonso Santana, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; junto al director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas; y la directora de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, Nuria de Miguel.

La consejera ha mostrado su orgullo por la "trascendencia que representa para esta pasarela haber logrado mantener la ambición de ganar espacio en el mercado internacional, dando protagonismo y visibilidad a la moda de baño y a los grandes diseñadores que han ayudado a consolidar Gran Canaria Swim Week como una cita de referencia en el calendario internacional".

De la misma forma, López-Puertas ha resaltado la oportunidad de colaboración que brinda la alianza establecida entre el Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid, y ha agradecido a la entidad su "compromiso y su apuesta común" por la moda.

"Ahora más que nunca la colaboración entre instituciones cobra mayor significado por la necesidad de sumar activos que contribuyan a consolidar los objetivos de internacionalización y profesionalización marcados por el Cabildo de Gran Canaria como prioridad para elevar el nivel de la pasarela y consolidarla como el gran referente internacional del diseño en moda de baño", ha expresado.

Entre las novedades de esta edición, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, se celebrará el desfile 'Let's Swim Together' que pretende mostrar colecciones adaptadas a las consecuencias que esta enfermedad provoca en el cuerpo de las mujeres.