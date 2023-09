El PNV advierte que la postura del Gobierno de no priorizar el euskera en la UE "no facilita" la investidura de Sánchez

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado su "decepción" porque el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, haya optado por priorizar el catalán sobre el euskera y el gallego en la Unión Europea para acelerar su oficialidad, advirtiendo que esta postura "no facilita" una hipotética investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Así ha reaccionado Aitor Esteban en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Congreso a estas declaraciones de Albares después de que los países miembros de la Unión Europea hayan decidido aplazar el debate sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

Al respecto, Aitor Esteban cree que es "decepcionante" que el Gobierno, a través de Albares, "haya tirado la toalla tan rápido" para seguir luchando la oficialidad de estos idiomas en la Unión Europea, calificando de "mala noticia" que el Gobierno decidiera priorizar el catalán sobre el euskera y el gallego.

"Nuestra incompresión más absoluta, esto no sé si va a dificultar la investidura, pero desde luego que no la facilita", ha proclamado el portavoz del PNV, que ha defendido que "la promoción" de una lengua no se debería basar por el número de hablantes, alegando que "de ser así, con el inglés y el chino bastaría en el mundo".

Eso sí, Aitor Esteban ha evitado responder explícitamente hasta en dos ocasiones si este movimiento compromete los votos favorables del PNV a una hipotética investidura de Sánchez, aunque sí que ha recalcado que "no facilita" su apoyo a que el jefe del Ejecutivo en funciones se mantenga en Moncloa.

Y sobre el estreno de las lenguas cooficiales en el Pleno del Congreso, Aitor Esteban ha ironizado con que el dirigente del PP Borja Sémper "ha hecho canelo", parafraseando unas declaraciones del portavoz 'popular' en las que aseguraba que él hablaría en castellano y finalmente ha acabado dirigiendo algunas palabras en euskera.