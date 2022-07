PNV dice actuar con una "lealtad más allá de lo exigible" y pide a Sánchez que cumpla con los "compromisos" firmados

"No debe abusar de la confianza y paciencia de sus socios, que no juegue con fuego", expresa Iñigo Iturrate

BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del grupo parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, ha afirmado que la formación jeltzale está actuando con una "lealtad más allá de lo exigible" y ha reclamado al presidente Sánchez que cumpla con los "compromisos" firmados y se materialicen las competencias pendientes de traspasar.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha analizado el debate de la nación de la pasada semana y ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debe estar "para excesivas euforias".

Tras considerar que Sánchez estará tranquilo al ver que sus socios de coalición e investidura han apoyado las medidas económicas que planteó en el Congreso, Iturrate ha reconocido que el PNV ve sin embargo "con preocupación su forma de actuar".

En este sentido, ha sostenido que el presidente se comporta con una especie de "improvisación continua", de tal forma que se va "quitando los problemas como uno se quita las moscas según van viniendo, sin una estrategia a medio y largo plazo".

"El Gobierno da la sensación de que olvida que es un gobierno en minoría. Da la sensación que se siente tranquilo por el hecho de que la alternativa pase por Vox y hay partidos que no vamos a sostener a la extrema derecha", ha indicado, para añadir que el Ejecutivo actúa "con displicencia e improvisación". "No debe abusar de la confianza y paciencia de sus socios, que no juegue con fuego", ha añadido.

Respecto a las competencias del Estatuto de Gernika pendientes de traspasar, Iturrate ha subrayado que traspasos como meteorología o protección del litoral no van "a desmembrar el Estado".

"Están recogidas desde hace décadas en una ley orgánica que sigue sin cumplirse y en el compromiso firmado con el PNV. Lo que debe hacer es cumplir con los compromisos porque los demás lo estamos haciendo y actuando con una lealtad más allá de lo exigible", ha asegurado.

Asimismo, ha lamentado que sea una "constante" el hecho de tener que enfrentarse a "gobiernos insumisos" que se niegan a cumplir el Estatuto de Gernika.

Por último, ha considerado que la estabilidad institucional es buena, en Euskadi y en el Estado, de tal forma que "del PNV no se puede esperar que se ponga en cuestión". "Apostamos porque el Gobierno del Estado termine su mandato. Lo que pedimos es que cumpla", ha finalizado.