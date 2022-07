Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La UE propone relajar el control de las emisiones contaminantes"; "Hacienda estudia gravar los intereses y las comisiones de la banca"; "El Ejecutivo elegirá jueces del Constitucional aunque no lo haga el CGPJ"; "Un brigadista, primera víctima mortal de la ola de incendios"; "Bruselas prepara el primer plan de compra conjunta de armas".

ABC: "El Estado ingresará la mitad de lo previsto con el impuesto a las empresas energéticas"; "La recaudación estimada no llegará a los 2.000 millones si se aplica un 25% a los beneficios o el ebitda"; "Hacienda trabaja en el diseño de la nueva tasa para blindarla y que no pueda ser anulada por la Justicia"; "Extremadura inaugura hoy el AVE más lento"; "La invitación al acto habla de alta velocidad y la realidad es que el tren no supera de momento los 89 km/h".

La Razón: "Montero subvencionó a las rentas de 100.000 euros"; "La ministra de Hacienda critica a Ayuso, pero repartió ayudas incluso para el servicio doméstico sin límites de ingresos"; "La Junta de Andalucía legisló para que sin límite de renta se beneficiasen todos los andaluces en distintos conceptos"; "El CGPJ no prevé una elección rápida de los magistrados del TC"; "La mano humana tras el fuego en Mijas y el Jerte".

EL CORREO: "Euskalmet prevé para hoy el fin de la ola de calor tras sufrir más de 41 grados"; Pilar Garrido, Podemos Euskadi: "El Gobierno está recuperando el alma, pero tenemos que apretar el acelerador"; "Un millar de autobuses utilizan a diario la estación intermodal de Bilbao"; "Mercedes afronta hoy una votación clave para la automoción vasca P2".