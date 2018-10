PNV lamenta la "mercadotecnia" de la IA que asiste al homenaje a Carrasco y no suscribe el texto de rechazo al crimen

Publicado 07/03/2018 13:21:31 CET

"¿Cómo confiar en quien es incapaz de reconocer, tan siquiera, la injusticia infringida a las víctimas?, pregunta Mediavilla

El responsable de Política Institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha lamentado "la mercadotecnia" de EH Bildu, que asistió el pasado fin de semana al homenaje al concejal de Arrasate Isaías Carrasco, exconcejal del PSE-EE asesinado por ETA hace diez años, y no suscribió este martes la declaración de rechazo al "injusto" crimen, que ha firmado el resto de grupos. "¿Cómo confiar en quien es incapaz de reconocer, tan siquiera, la injusticia infringida a las víctimas?, ha preguntado Mediavilla.

En un artículo colgado en su blog, Mediavilla se ha referido también al anuncio de EH Bildu de que no participará en el acto que ha organizado para el próximo sábado en Bilbao con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con el lema de: "Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz" (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro).

El dirigente jeltzale ha afirmado que, por mucho que ayer se empeñara la parlamentaria de EH Bildu Miren Larrion en explicar la ausencia anunciada de su coalición a la conmemoración organizada el 10 de marzo por el Gobierno Vasco a las víctimas del terrorismo, "sus palabras no resultaron creíbles".

"Por mucho que, más tarde, su compañera Rebeka Ubera pretendiera clarificar su posición en la misma materia, su discurso sonó a falso. Defender lo indefendible es siempre imposible, explicar lo inexplicable, una torpeza que, además, demuestra el largo recorrido ético que, en este caso, todavía necesita transitar la izquierda abertzale", ha apuntado.

A su juicio, "no es de recibo desmarcarse de un reconocimiento a las víctimas del terrorismo bajo el pretexto de que el acto previsto 'no es inclusivo'". "Y todo porque el encabezamiento del encuentro lleva por título la afirmación 'Fue injusto'. ¿Acaso no lo fue?, ¿cómo definiría EH Bildu la violenta provocación de víctimas?", ha preguntado.

HOMENAJE A CARRASCO

Koldo Mediavilla ha afirmado que Larrión y Ubera, "en su madeja de argumentos para tapar sus vergüenzas, al aire una vez más por la lamentable negativa a compartir un mensaje de memoria, reconocimiento y reparación, adujeron que su falta de sintonía con el evento se producía a nivel institucional y que, por el contrario, EH Bildu siempre 'estará cercana' a las víctimas, poniendo como ejemplo la presencia de la portavoz parlamentaria Maddalen Iriarte en el homenaje tributado el pasado fin de semana a Isaías Carrasco en Arrasate".

"Es verdad que la cabeza de lista de EH Bildu participó el pasado sábado en un encuentro recordatorio del décimo aniversario del asesinato de Isaías Carrasco. La vimos en la foto y en las imágenes televisivas. Pero no se compadece tal gesto con la no aprobación de EH Bildu de una declaración institucional ratificada por todas las formaciones políticas -salvo la izquierda abertzale- representadas en el ayuntamiento de Arrasate. Ocurrió ayer, 72 horas después del encuentro recordatorio y de las fotos", ha añadido.

Mediavilla ha manifestado que la declaración aprobada ayer, "por todos menos por EH Bildu, es sencilla", y se limita a decir que el Ayuntamiento de Arrasate no quiere "pasar en silencio el décimo aniversario del injusto asesinato de Isaías Carrasco a manos de ETA".

De esta forma, el Consistorio considera que es su compromiso "construir la memoria desde el reconocimiento del sufrimiento de todas las personas que han padecido la injusticia de la violencia" en el municipio porque es "una labor de todos contribuir a la convivencia inclusiva y en paz". "Queremos mirar al futuro de Arrasate juntos y en convivencia", asegura la declaración del Ayuntamiento.

Mediavilla ha lamentado la actitud de EH Bildu al no suscribir el texto. "¡Que pena más grande!. Cuando creíamos que, por fin, la izquierda abertzale caminaba hacia un nuevo tiempo de convivencia, ha vuelto a demostrar que la soberbia del pasado no les permite un mínimo de dignidad ética. Mucha foto, sí. Mucha 'mercadotecnia', pero, a la hora de la verdad, 'kaka zaharra'. ¿Cómo confiar en quien es incapaz de reconocer, tan siquiera, la injusticia infringida a las víctimas? Sus hechos les delatan. EH Bildu no es de fiar", asevera.