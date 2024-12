Podemos advierte al PSOE que romperá relaciones y no negociará los PGE si no cumple con el impuesto a energéticas

Encuadra la exigencia de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza al malestar con un PSOE que "miente y engaña"

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado que existe una "ruptura total de confianza" con el Gobierno, al que acusa de no tener intención de mantener el impuesto a las energéticas, y advierte de que si no revierte su actitud no habrá si quiera negociación para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A su vez, ha encuadrado en el malestar de los socios de investidura la exigencia del líder de Junts, Carlos Puigdemont, de exigir al presidente, Pedro Sánchez, someterse a una cuestión de confianza.

En rueda de prensa en la sede del partido, ha lanzado que da igual que el presidente supere una cuestión de confianza si ésta se llega a producir, dado que sin dar un giro a su mandato estará "cavando su propia tumba" al propiciar que la derecha gane en las próximas elecciones generales.

SOSPECHA DE QUE EL PSOE NO QUIERE CUMPLIR

Fernández ha señalado que el Gobierno ha convocado hoy la mesa de partidos para negociar una proposición de ley para prorrogar el impuesto a las energéticas, pero ha cargado contra los socialistas al sostener que no quieren respetar ese acuerdo para preservar dicho gravamen, que fue la condición para salvar la reforma fiscal.

El dirigente morado ha asegurado que perciben en los socialistas sin intención de cumplir ese pacto, lo que se trataría de un "engaño" y de consumarse será imposible que respalden las futuras cuentas públicas ni se darían condiciones para negociar.

"Queda en manos del Gobierno cumplir de inmediato (su pacto) o asumir las consecuencias a futura de incumplir, mentir y engañar", ha apostillado Fernández.

SÁNCHEZ DEBE CORREGIR EL RUMBO

Sobre la petición de Junts de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, ha insistido en que es "obvio" que todos los socios de investidura están "molestos" con un PSOE que "incumple y miente".

Más allá de eso, ha proclamado que si el presidente no corrige el rumbo y hace políticas de izquierda, solo dejará una "alfombra roja" para que gobiernen en el futuro PP y Vox.