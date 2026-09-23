Podemos denuncia "violencia policial" contra activistas que apoyan a Maricarmen y pide retomar el decreto antidesahucios

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado la intervención policial desproporcionado y la "violencia brutal" contra los activistas que protestaban en Madrid con el objetivo de parar el desahucio "ilegal" de Maricarmen, una vecina de 87 años.

También ha reclamado al Ejecutivo que retome la prohibición de desahucios a la gente en situación de vulnerabilidad por vía decreto y que, incluso, lo haga mes a mes si no logra convalidarlo en el Congreso.

"No sé qué está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, pero es exactamente lo contrario de lo que se esperaba de ellos cuando la gente les votó el 23 de julio del año 2023. No entiendo ese despliegue policial, ha sido una violencia brutal contra las activistas y los activistas, contra la propia Mari Carmen", ha agregado en los pasillos del Congreso.

ES UN "ASESINATO"

Belarra ha agregado que venía con el "corazón roto" tras acudir a la movilización contra el desahucio de Maricarmen y ha tachado que un lanzamiento a una persona con avanzada edad de "asesinato", pues su estado de salud ha empeorado.

La líder de Podemos ha insistido en calificar de "totalmente desproporcionada" la intervención policial durante el dispositivo para la concentración en apoyo a Maricarmen, que contaba incluso con tres filas de agente.

IRENE MONTERO PIDE CUENTAS POR EL DISPOSITIVO POLICIAL

A esa protesta ha acudido también la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, y que ha sido protagonista de momentos de tensión con agentes, durante unos instantes en lo que reclamaba que acudiera el mando del dispositivo.

Según se aprecia en vídeos difundidos en redes sociales, uno de los agentes se ha dirigido a ella le ha advertido que dejara de "soliviantar" a la masa y que hubiera calma, a lo que ha respondido que ella era eurodiputada y que estaba observando el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes durante esta movilización.

Por su parte, Belarra se ha preguntado por qué hay "violencia policial contra activistas que están defendiendo la Constitución", en alusión al artículo sobre el derecho a la vivienda, y ha insistido en que el desahucio de Maricarmen es "ilegal" en base a los criterios fijados por las Naciones Unidas.

EL GOBIERNO TIENE QUE ACTUAR

Así, ha reclamado al Gobierno que vuelva a aprobar el decreto antidesahucios y baje el precio del alquiler inmediatamente con independencia de que cuente con apoyos suficiente, dado que puede sacarlo adelante me a mes hasta las elecciones si hace falta.

Cuestionada por las explicaciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la también diputada 'morada' en el Congreso ha pedido que PSOE y PP que dejen de "tirarse los balones los unos a los otros", porque la gente está "cansada".

Así, ha exclamado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene "prioridades como comprarse un ático de 6 millones en vez de proteger a la gente", pero "no es menos cierto" que el Ejecutivo central tiene facultades para proteger a la gente mayor que está en riesgo de desahucio en vez de asumir una postura "terriblemente hipócrita".