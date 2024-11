Podemos dice que Sánchez también tiene responsabilidades por "inacción" en la DANA: Dejó a Mazón al frente de la gestión

Insta a los socialistas a pedir perdón por su omisión al no declarar el estado de alarma ni apartar a Mazón, cuya actuación fue negligente

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es responsable por inacción de la mala gestión tras los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, al no declarar el estado de alarma y dejar que siga al frente de la misma el presidente autonómico, Carlos Mazón, quien es "culpable" de una actuación "negligente y homicida".

Durante la habitual rueda de prensa de la formación morada, ha valorado la petición de comparecencia del Jefe del Ejecutivo para el próximo 27 de noviembre en el Congreso de cara a explicar la gestión realizada por la administración central por el fuerte temporal, algo que a su juicio debería haberlo hecho antes en lugar de mandar a otros ministros previamente, como el titular de Política Territorial Ángel Víctor Torres.

De cara a esa cita, Pérez ha exhortado a Sánchez a que no se dedique a echar "balones fuera" como Mazón durante su comparecencia la semana pasada en las Cortes valencianas, donde tuvo una actitud "indignante" al no asumir ninguna responsabilidad.

EL PSPV ES EL "SALVAVIDAS" DE MAZÓN

Así, ha remachado que Mazón tuvo una gestión "homicida" pero el Gobierno tiene responsabilidades por "omisión", al no decretar el estado de alarma ni garantizar una correcta coordinación entre equipos de emergencia. De hecho, ha censurado que permitiera que el Ejecutivo autonómico estuviera al mando cuando no cogían el teléfono a las instancias estatales y rechazaban la ayuda que ofrecía el Ejecutivo central.

"Mazón es el culpable de una gestión homicida y criminal, pero Sánchez tiene también responsabilidad por inacción, por no haber tomado el mando cuando debía. Y el presidente va a tener que responder en el Congreso algunas preguntas", ha lanzado la dirigente de Podemos.

Pérez ha denunciado, además, la "hipocresía" del PSOE que pide por un lado la dimisión de Mazón pero por otro se ofrece a apoyar "sin condiciones" los presupuestos autonómicos del PP. Incluso ha tildado a los socialistas valencianos de ser el "salvavidas" de Mazón. Incluso ha instado al PSOE a pedir perdón por la "inacción" del Ejecutivo central al no desplazar al presidente valenciano de la gestión.

DENUNCIA "PELEAS BIPARTIDISTAS" A CUANTA DE TERESA RIBERA

Luego, ha desgranado que el presidente autonómico busca "parapetarse" a través de una remodelación de su ejecutivo, pero ha replicado que eso no le salvará de su "gestión homicida", para luego enfatizar que tanto PSOE como PSOE "no estuvieron a la altura" y ahora se centran en "peleas bipartidistas que no necesitan los ciudadanos", a cuenta del nombramiento de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como nueva comisaria europea.

Finalmente, ha dicho que esta semana su formación tratará de registrar la petición de comisión de investigación sobre la DANA, que está dispuesta a negociar con otros grupos de izquierda para pactar los términos de su desarrollo si recibe el aval de la Mesa del Congreso.

También ha indicado que Podemos estudia todas las opciones, incluso las medidas judiciales, contra Mazón por su "nefasto" comportamiento durante la DANA, aunque está convencido de que al final tendrá que responder por ello en los tribunales.

Aparte, ha criticado que la Generalitat valenciana ya haya adjudicado "a dedo" contratos de emergencias por la DANA y ha alertado de que el PP valenciano no debe gestionar ni un euro público de las ayudas, de cara a prevenir posibles casos de corrupción.