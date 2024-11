Podemos exige la dimisión de Mazón por su "gestión homicida" y critica a Marlaska por las cargas en la manifestación

922231.1.260.149.20241111120026 Archivo - Los portavoces de Podemos, Pablo Fernández e Isa Serra, ofrecen una rueda de prensa, en la sede de Podemos, a 11 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Rechaza los cambios fiscales que planea el PSOE y pide al Gobierno que deje de "sostener" a las energéticas, a las que culpa de la DANA

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a exigir la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al que ha acusado de ser "negligente, inepto y haber realizado una gestión homicida" de la DANA, mientras que ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales en la manifestación del pasado sábado en Valencia contra la actuación del Ejecutivo valenciano.

"Cada minuto que Carlos Mazón pasa sin presentar su dimisión es un insulto a las víctimas y a los afectados", ha proclamado el 'número tres' de Podemos en la tradicional rueda de prensa de los lunes, en la que ha recalcado que su formación considera "absolutamente inaceptable" que Mazón siga con el mando de la situación y cree que incluso dentro de las filas del PP también piensan que el presidente de la Generalitat debería dimitir.

Al respecto, Podemos ha vuelto a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma la gestión directa de la situación, a la vez que ha reprochado al PP de la Comunidad Valenciana sus mensajes contra los manifestantes: "Están mucho más preocupados en salvarse que en gestionar absolutamente nada".

Por ello, el 'número tres' de Podemos ha insistido en pedir al Ejecutivo central que sea el encargado de gestionar las ayudas directas a los afectados por la DANA, ante el temor de, según ha dicho, que se produzcan nuevos casos de corrupción sobre este asunto.

SUS PROPUESTAS

Del mismo modo, Podemos trasladó este domingo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su ronda de encuentros con los grupos parlamentarios sus propuestas en relación con la DANA, que pasa por la suspensión inmediata de los pagos del alquiler de forma indefinida hasta que las familias afectadas se recuperen.

"También es preciso que el Gobierno de España haga que las personas que están en situación administrativa irregular puedan acceder a las ayudas, así como que se lleve a cabo una formación express en materia de violencia machista para el personal que atienda a las víctimas", ha añadido el 'número tres' de Podemos.

Sobre la manifestación del pasado sábado, Podemos ve "incomprensible" la respuesta del Ministerio del Interior y la Delegación del gobierno en Valencia a estas concentraciones, con cargas policiales.

"La respuesta del Gobierno ante esta situación no puede ser dejar las manos libres a Mazón y a sus secuaces para que sigan desgobernando esta situación y, a su vez, enviar a la policía a que cargue contra las personas que, hartas de tanta negligencia, protestan con toda razón contra ello", ha sentenciado.

LA REFORMA FISCAL

Durante la rueda de prensa, la coportavoz de Podemos, Isabel Serra, también ha hablado sobre las propuestas fiscales que está planeando llevar a cabo el Gobierno, adelantando su rechazo a la proposición de ley acordada con PNV y Junts y que, bajo su punto de vista, significa una reforma del impuesto de sociedades.

"El Gobierno debería saber que no cuenta con los votos de Podemos, ya debería de haberlo aprendido en los pasados meses, que no cuenta con los votos de Podemos ni para hacer recortes en los derechos de la ciudadanía ni para hacer recortes en políticas que son beneficiosas para la ciudadanía. Si quiere hacer políticas de derechas, si quiere hacer políticas para las grandes empresas, para las grandes energéticas, tiene que hacerlo con los partidos del régimen y con sus satélites vascos y catalanes como el PNV o Junts, pero no con los votos de Podemos", ha advertido Podemos.

Asimismo, ha recordado que la DANA que ha afectado a Valencia ha sido provocada por la crisis climática, culpando a las energéticas de estar contaminando el planeta y que haya pérdidas de vidas humanas como las que se han sufrido. "Hay que parar de sostener estas grandes empresas", ha reclamado al Gobierno.