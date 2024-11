Podemos pide activar la negociación para la ley del tributo a las eléctricas y avisa a Sánchez: debe cumplir en los PGE

Pide debatir también sobre el gravamen al diésel para crear un marco más "progresivo y justo" MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reclamado al Gobierno activar esta semana la comisión para negociar con el bloque de investidura la proposición de ley para hacer permanente el impuesto a las energéticas y ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sin cumplir con sus exigencias no podrá contar con sus votos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Es más, ha pedido abordar en la futura propuesta de ley una reformulación del impuesto al diésel para intentar mejorarlo, una vez que quedó fuera de la reforma fiscal dado que los morados votaron en contra de una enmienda del PSOE sobre esta materia.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la coportavoz de la formación, María Teresa Pérez, junto al secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, para demandar al Gobierno que active ese grupo de trabajo para hacer permanente por ley el tributo a eléctricas, tal y como pactaron con el PSOE para apoyar la reforma fiscal.

El pacto al que llegaron 'in extremis' el pasado jueves, el mismo día de la votación, expone una comisión para impulsar una proposición de ley sobre este tributo antes de que acabe el año y que, en caso de no llegar, habría decreto para prorrogarlo.

Pérez ha desgranado que quieren también que se debata sobre el impuesto al diésel en esa comisión para que puedan "negociarse y mejorarse junto al impuesto de las energéticas", pues España "necesita un impulso real a la descarbonización" y que ese gravamen a este combustible fuera "sea progresivo y justo para la gente".

En este sentido, fuentes de la formación han indicado que rechazaron la enmienda del PSOE sobre la fiscalidad del diesel dado que, con su redacción, afectaba severamente a la clase trabajadora.

FIRMES EN LOS PGE: ESTÁ "EN MANOS DE SÁNCHEZ"

Por su parte, Fernández ha reiterado que si el PSOE quiere contar con sus votos para aprobar las futuras cuentas públicas tiene que aceptar "ineludiblemnte" las demandas de Podemos, consistentes en romper relaciones con Israel y bajar el alquiler un 40%.

"Está en manos de Pedro Sánchez. Si al final los Presupuestos no salen adelante será porque el PSOE no se aviene a estas dos reivindicaciones, pues imaginamos que tampoco pase nada porque el propio Sánchez ya ha aseverado que está en disposición de seguir gobernando igual, haya o no presupuestos y cuente o no con el apoyo del poder legislativo", ha exclamado el dirigente morado.

Por tanto y de cara a la negociación presupuestaria, ha dejado claro que van a ser "muy firmes": "Si aceptan (nuestras condiciones tendrán nuestros votos), si no las aceptan Podemos no apoyará los presupuestos generales del Estado y quedará todo en manos de Pedro Sánchez".