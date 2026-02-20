Podemos rechaza el plan de Rufián y alerta de que basar todo en "cálculo electoral" solo acabará con la izquierda

Consejo Ciudadano de Podemos - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su oposición al plan del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de reordenar electoralmente a la izquierda alternativa al alertar que basar todo en el mero "cálculo electoral" solo puede coincidir a acabar con el espacio más allá del PSOE.

"Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande", ha lanzado durante su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano de dirección de Podemos.

Con ello hacía mención clara a la propuesta que esgrimió Rufián durante un acto el pasado miércoles cuando apeló a maximizar las opciones electorales de la izquierda, primando si fuera el caso a la candidatura más fuerte para ganar a Vox provincia a provincia.

Frente a ello, Belarra ha replicado que es precisamente la "inacción" del PSOE en materia social durante esta legislatura es la que no para de hacer crecer a la ultraderecha y que ese plan político de configurar a la izquierda para mantener al PSOE solo conduce al fracaso o incluso a la lógica de que los socialistas se abstengan para que el PP gobierne en solitario.

"Y por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies", ha enfatizado.

Por tanto, ha defendido que la estrategia tiene que ser poner "en pie" a la izquierda autónoma con el PSOE mediante un proyecto confederal, porque es la izquierda "feminista, antirracista, ecologista y antifascista". Es más, ha desgranado que a su juicio esta es la izquierda "buena" y la que necesita el país. "Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo, compañeros y compañeras, paraliza", ha apostillado.

