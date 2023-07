Policías y guardias civiles ven positivo que Feijóo se comprometa con la "plena equiparación y jubilación digna"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han valorado como "un primer paso" positivo que el programa electoral del candidato a la Presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, "recoja" sus reivindicaciones para alcanzar una "plena equiparación salarial y la jubilación digna".

El programa electoral del PP incluye el capítulo "Devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos", que se abre con el compromiso para "culminar el Acuerdo de Equiparación Salarial de Policía Nacional y Guardia Civil" que fue firmado en 2018 por el Gobierno del PP, con Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior.

Tras el cambio de Gobierno, ya con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio, se subieron los sueldos al aprobar más de 800 millones en tres años, pero los representantes de los agentes reclaman que se ejecuten otras cláusulas para destinar 300 millones a la segunda actividad y que se apruebe una ley de retribuciones que impida las diferencias salariales a futuro con policías autonómicas.

El PP también señala en su programa que si gana las elecciones del 23-J creará una "comisión para valorar, en su caso, la jubilación anticipada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", así como que reformará la ley para considerarles "profesiones de riesgo" y "reforzar el principio de autoridad".

En un comunicado, la Plataforma por la Jubilación Digna y la Equiparación Salarial ha saludado que el PP reconozca que los policías y guardias civiles "deben estar respaldados por los poderes públicos y dotados adecuadamente de recursos para cumplir con garantías y eficacia sus funciones de protección social".

La Plataforma está integrada por las organizaciones representativas de la Policía SUP, CEP, SPP, UFP, entre otros, y también asociaciones profesionales de la Guardia Civil como, por ejemplo, AUGC, UO, ASES-GC, AEGC y APROGC.

Las marcas sindicales surgidas de la plataforma Jusapol, que se desmarcó del acuerdo de equiparación de 2018 al considerarlo insuficiente, no participan en esta iniciativa. No obstante, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha señalado en su cuenta de Twitter que el programa del PP "reconoce" el trabajo que vienen realizando, mientras que JUCIL ha pedido "no cometer los errores del pasado".

Esta última asociación de la Guardia Civil advierte del peligro de que "Feijóo haga un Zoido". "Para que la equiparación salarial sea real y efectiva se debe contar con los guardias civiles y policías nacionales en reserva, segunda actividad y jubilados", ha apuntado.