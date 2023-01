Ponsatí se arriesga a ser detenida si vuelve a España y no comparece ante el Tribunal Supremo

Archivo - La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.

Archivo - La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo. - Jan Van De Vel/European Parliame / DPA - Archivo

Llarena ha ordenado su detención y puesta a disposición para tomarla declaración por desobediencia



MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí se arriesga a ser detenida si regresa a España y no comparece ante el Tribunal Supremo (TS), donde está procesada por un delito de desobediencia por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, ya que contra ella pesa una orden de detención y puesta a disposición.

Ponsatí es una de las destinatarias del auto dictado el jueves por el instructor del 'procés', Pablo Llarena, para adaptar la situación de los procesados por el 1-O a la reforma penal que elimina el delito de sedición y modifica la malversación.

El magistrado del TS ratificó el procesamiento en rebeldía de Ponsatí pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, debido a la derogación del primer ilícito.

Además, dejó sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores y dictó una nueva orden de detención y puesta a disposición contra Ponsatí para tomarla declaración.

En estos momentos, la situación de Ponsatí es la misma en la que se encontraba la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel. Procesada también por un delito de desobediencia con una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del TS para tomarla declaración, se presentó el pasado 19 de julio en el alto tribunal para regularizar su situación.

Tras este movimiento, Llarena dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de detención y puesta a disposición que pesaba contra Gabriel y la citó para el 14 de septiembre, día en que acudió a declarar para negar la desobediencia. Poco después, el 21 de septiembre, el magistrado concluyó la investigación contra la ex diputada de la CUP, dejándola a un paso del juicio oral.

"TENGO INMUNIDAD"

Ponsatí ha avanzado este viernes, en una entrevista en Catalunya Rádio, que prevé volver a Cataluña "lo antes posible" pero que no se presentará ante el Tribunal Supremo porque no reconoce su jurisdicción, indicando que desconoce si será detenida por ello.

"Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos", ha dicho la eurodiputada.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que Ponsatí podría repetir la operativa de Gabriel, acudiendo voluntariamente al Supremo para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación. En caso contrario, recuerdan que Llarena ha dictado una nueva orden de detención nacional contra ella.