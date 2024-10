Las portadas de los periódicos del domingo 27 de octubre

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL MUNDO: "Pedro y Víctor. El presidente se fotografió con el empresario al que la Guardia Civil sitúa como 'nexo corruptor' en un acto en 2019 en el que estaban Ábalos y Koldo"; "Ministros del PSOE ven a Sumar en una situación 'imposible'. Sánchez va a respaldar a Yolanda Díaz para proteger el Gobierno, pero en el Ejecutivo se admite que ella no podrá seguir si se prueba que conoció el comportamiento de Errejón". Isabel Díaz Ayuso: "No ir a Moncloa es un cambio de escenario para mí. No podía ir a chocar la mano".

EL PAÍS: "El 'caso Errejón' aboca a las izquierdas a reconfigurarse. El 'shock' por la salida del portavoz de Sumar, acusado de violencia machista, acentúa las diferencias con Podemos y dentro de la coalición, que cuestiona su funcionamiento interno"; "La oleada de nuevos campus privados desbancará a los centros públicos"; "Israel lanza un medido ataque sobre objetivos militares de Irán"; "El Barça arrolla al Real Madrid en el Bernabéu".

LA RAZÓN: "Iglesias aprovecha la crisis de Sumar para volver a la política. La caída de Errejón discurre paralela a una operación para propiciar su regreso. Sumar expone a Más Madrid para salvarse e intenta reducir sus responsabilidades a un fallo"; "Israel bombardea instalaciones militares como respuesta al ataque iraní de octubre"; "Los votantes musulmanes de Míchigan apoyarán a Trump frente a Harris"; "Los grandes enigmas del descarrilamiento en el túnel entre Atocha y Chamartín".

ABC: "El 60% de los españoles piden la dimisión del fiscal general. La imputación de García Ortiz divide a la izquierda, con cerca del 40% de los socialistas y el 35% de Sumar, que son partidarios de que renuncie. Más de la mitad responsabilizan a Sánchez de los casos de corrupción en el PSOE. El 66,6% creen que si no hay presupuestos hay que volver a las urnas".