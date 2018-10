Las portadas de los periódicos de hoy, jueves 22 de febrero de 2018

Actualizado 22/02/2018 1:16:23 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La oposición no participará en las elecciones de Maduro"; "Arco sufre por primera vez la censura política de una obra"; "Rescate bajo los escombros de Guta. Al menos 250 personas han muerto desde el domingo, entre ellas 60 niños, en el bombardeo por la aviación siria de Guta Oriental, enclave rebelde cerca de Damasco"; "El laboratorio del Doctor Grillo. Roma es el gran escaparate del partido que canaliza el hartazgo político en Italia"; "Francia endurece los controles de la inmigración ilegal".

EL MUNDO: "El PP urge a Méndez de Vigo a defender la educación en español"; "La censura de Arco reabre el debate sobre los límites del arte"; "Suiza rechaza extraditar a Anna Gabriel antes de que España lo pida"; "Iberdrola cifra el coste de las nucleares en 7.000 millones y exige ayudas"; "La 'generación Z' se levanta contra las armas en Estados Unidos".

LA VANGUARDIA: "El Supremo tumba la gran privatización del Govern Mas"; "Oración en la Casa Blanca. "Tengo 15 años y nací en un mundo en el que no he sabido lo que es la seguridad", dijo uno de los supervivientes de la matanza del instituto de Parkland (Florida) al presidente Trump en la Casa Blanca"; "La Audiencia deja a Millet en libertad con una fianza de 400.000 €"; "ERC plantea que Junqueras sea president ante el plan B de Puigdemont"; "Suiza avanza su oposición a extraditar por una causa política".

ABC: "Castellón insta a "valencianizar" los apellidos de los recién nacidos. Doce municipios envían cartas a los padres aconsejándoles también nombres sin grafías castellanizadas".

EL PERIÓDICO: "Amordazados. ARCO censura una obra que califica a Junqueras y los Jordis de presos políticos. Valtònyc: "No pediré el indulto, no he delinquido""; "Mas admite que la DUI fue un "engaño""; "Millet y Montull saldrán en libertad si pagan una fianza"; "El síndrome carpiano, enfermedad profesional"; "Anulada la privatización del agua del Govern de Mas".

EL CORREO: "Adiós a las pirámides de Artxanda. Comienza la demolición de las emblemáticas estructuras del parque de atracciones"; "Los ultras del Spartak ponen en máxima alerta a la ciudad"; "30.000 inscritos en la OPE de 3.300 plazas de Osakidetza"; "Sánchez advierte al PNV que el nuevo Estatuto debe servir para "unir" a Euskadi"; "Vecinos de Bilbao toman la iniciativa contra el ruido, botellón y la inseguridad".

LA RAZÓN: "Polémica en ARCO. El mejor negocio de Santiago Sierra: 96.000 euros por su obra censurada"; "Brecha salarial de Podemos: 829 euros más por ser hombre"; "Suiza no quiere extraditar a Anna Gabriel en "venganza" por el caso Falciani"; "30 aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas. El ejemplo de la capitán Tello".