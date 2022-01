Las portadas de los periódicos del martes 25 de enero

Europa Press - EP

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La OTAN se declara 'en alerta' y envía refuerzos al Este"; "Salen diplomáticos, se queda el miedo"; "Los expertos de Hacienda ponen la lupa en las criptomonedas"; "La Iglesia admite que un millar de inmuebles que puso a su nombre no son suyos"; "La futura ley de vivienda sigue adelante pese al varapalo del Poder Judicial".

EL MUNDO: "La CEOE ata el apoyo de Cs si el Gobierno no cede ante ERC"; "Separación tras poner en jaque a la corona"; "Biden deja a Sánchez fuera de su ronda europea sobre Ucrania"; "'¿Mañueco? No le voy a dar las llaves del piso al atracador'"; "La Audiencia procesa a otros dos etarras por el asesinato de López de Lacalle"; "Iglesia acepta devolver 1.000 inmuebles que tiene a su nombre y no son suyos"; "México en 2022: un periodista es asesinado cada semana".

ABC: "Biden planea el envío de 5.000 soldados a Europa del Este"; "Iglesias agita el 'No a la guerra' contra Sánchez para recuperar el protagonismo perdido por Podemos".

EL PERIÓDICO: "Catalunya atisba el final de las restricciones más estrictas"; "Sánchez tendrá que pedir permiso al Congreso para intervenir en Ucrania"; "'La pandemia no es una guerra, yo tuve que huir de Sarajevo'"; "Un cocinero que acabó tetrapléjico reclama pensión de invalidez"; "Barcelona dará la salida a la Vuelta de 2023 y aspira a más citas deportivas".

LA VANGUARDIA: "La Iglesia admite que registró casi un millar de bienes que no eran suyos"; "EE.UU. y la OTAN planean enviar refuerzos militares a Europa del Este"; "El temor a una súbita retirada de estímulos en EE.UU. agrava la caída de las bolsas"; "Un 10% de los contagiados sufre covid persistente".

EL CORREO: "La OTAN, en alerta"; "La Diputación negocia establecer en Bilbao una colección de arte de prestigio mundial"; "Salud corrige sus datos y eleva a 200 los muertos en dos semanas"; "BBVA creará 200 empleos en Euskadi con dos empresas tecnológicas"; "La Iglesia devolverá al Estado un millar de propiedades que no le pertenecen"; "Urdangarín y la infanta Cristina se separan".

LA RAZÓN: "Cumbre Sánchez-Omella: 2.575 errores de Moncloa en las inmatriculaciones"; "La OTAN pone sus tropas en 'estado de alerta' ante la amenaza rusa en Ucrania"; "El archivo del Rey Juan Carlos: tres decretos y la firma del fiscal jefe de Anticorrupción"; "La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin 'interrumpen' su matrimonio".