Portadas de los periódicos del sábado 13 de abril 2024

EL PAÍS: "España y el Reino Unido pactan las "líneas políticas" sobre Gibraltar"; "Imputado por corrupción el virtual presidente del fútbol"; "EE UU alerta de un inminente ataque de Irán contra Israel"; "Noruega se suma a España en el reconocimiento del Estado palestino"; "El FMI advierte a España de los riesgos de la división política".

EL MUNDO: "Gobierno y FIFA estudian cómo echar a Rocha y salvar el mundial"; "El FMI insta a Moncloa a que recorte la pensión inicial para asegurar el sistema"; "Pallete destaca la "estabilidad accionarial" que aportan STC y Sepi"; "Javier Andrés: "El nacionalismo está arruinado el País Vasco, hay que desenmascararlo"".

LA VANGUARDIA: "La cumbre oceánica insta a defender los mares de la sobrepesca"; "Rusia apunta a las infraestructuras de energía de Ucrania"; "El pionero de la medicina de la mujer Santiago Dexeus muere en Madrid"; "EE.UU. da por hecho un ataque de Irán a Israel"; "El FMI avisa a España sobre la inestabilidad política".

ABC: "Mónica García amenaza con limitar la gestión privada de los hospitales públicos"; "Rocha acaba imputado tras testificar con evasivas".

LA RAZÓN: "Pallete: "Entendemos el interés que Telefónica suscita en los inversores""; ""Lo que no lograron con sangre lo tienen lavando cerebros y con poder""; "Reino Unido y España reconocen progresos en Gibraltar en el uso del aeropuerto, bienes y movilidad"; "Iglesias dice que Díaz no vale para nada e insta a Bildu a desafiar a Sánchez para formar gobierno"; "El PP ve una "ocultación" que no se cite a Ábalos en la comisión de investigación en el Congreso""; "Pedro Rocha, el sucesor de Rubiales, imputado y expedientado".