Las portadas de los periódicos del sábado 9 de mayo de 2020

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El 51% de la población pasará a la fase 1 el próximo lunes"; "La crisis de Madrid tensa las relaciones entre PP y Cs"; "El impacto en Rusia de la pandemia agrieta la fortaleza de Putin"; "El Tribunal de la UE responde con dureza al Constitucional alemán"; "Ronan Farrow, periodista: "La conspiración para acallar el 'caso Weinstein' fue real""; "La cultura del confinamiento se cita en Zoom"; "Alfonsina Storni, una poeta de nuestro tiempo".

EL MUNDO: "Sanidad sólo permite a la mitad de los españoles pasar a la fase 1. El consejero de Sanidad de Madrid pidió esperar al menos una semana más"; ""Ahora nos tenemos que liberar del nacionalismo". Europa celebró ayer el Día de la Victoria, rindiendo homenaje a los caídos, cuando se cumplen 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial"; "Gobierno y empresarios desvinculan los ERTE del estado de alarma"; "El coronavirus lleva a EEUU a los niveles de paro de la Gran Depresión"; "Sánchez ofrece a Arrimadas negociar los Presupuestos"; "Gómez Villamandos, presidente de la CRUE: "Hay mayor relación ahora entre profesor y alumnos"".

LA VANGUARDIA: "Sanidad permite entrar a media España en fase 1 pero deja fuera a Madrid"; "Ganas de mar y playa"; "Ciudadanos se muestra dispuesto a negociar el presupuesto con el Gobierno"; "Trabajo pacta con patronal y sindicatos ampliar los ERTE hasta finales de junio".

ABC: "La mitad de los españoles pasa a la Fase 1. Madrid no supera los criterios establecidos por el mando único del Gobierno, y Ayuso asegura que lo volverá a intentar en el plazo de una semana. Once autonomías y Ceuta y Melilla pasan a la fase 1; tres provincias de Castilla-La Mancha y dos de Andalucía no lo logran; tampoco la mayor parte de la Comunidad Valenciana, Cataluña ni Castilla y León".

EL PERIÓDICO: "Media España avanza a la fase 1 de desescalada. Illa bendice el plan del Govern con el pase del Pirineo, el Ebro y el Camp de Tarragona"; "El Barça vuelve a ponerse las botas"; "Los ertes por fuerza mayor derivada de la pandemia se prorrogan hasta el 30 de junio"; "Los 'casals' empiezan a matricular bajo la incertidumbre de si podrán celebrarse".

EL CORREO: "Euskadi pasa el examen del virus. Los tres territorios avanzan este lunes a la Fase 1, que permite más actividad comercial y social"; "Acuerdo para extender hasta el 30 de junio los ERTE por fuerza mayor"; "Sonia Pérez, Consejera de Turismo, Comercio y Consumo: "Vamos a valorar más el comercio y la hostelería tras ver nuestras ciudades sin vida"".

LA RAZÓN: "El Gobierno niega la fase 1 a Madrid sin criterio técnico"; "Iglesias pone a Ayuso en el disparadero"; "Los ERTE ligados al coronavirus seguirán hasta finales de junio"; "El ministro Illa repartió media bata por sanitario durante más de un mes"; "Repsol pide apoyo para la industria del motor nacional para salir de la crisis".