La portavoz del Gobierno felicita a Nadal tras anunciar su retirada: "22 Grand Slam y un millón de gracias"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha felicitado al tenista Rafael Nadal después de que anunciase su retirada haciendo un repaso por su extenso palmarés y agradeciéndole su carrera.

"22 Grand Slam. Dos oros olímpicos. Cinco Copas Davis. Y un millón de gracias", ha escrito Alegría en un mensaje en su cuenta de la red social X, que ha sido recogida por Europa Press.

Nadal, el tenista español más laureado de la Historia anunció este mismo jueves su retirada, a los 38 años, que se producirá después de las Finales de la Copa Davis que se disputa en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

"Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar", señaló Nadal en un vídeo compartido en sus redes sociales.