El PP acepta el debate de vivienda en la Cadena SER pero pide al PSOE confirmar si Sánchez estará en los otros tres

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha aceptado que el debate de vivienda entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, se celebre en la Cadena SER. Sin embargo, ha emplazado al PSOE a confirmar la asistencia de su candidato, Pedro Sánchez, a los otros tres debates que se han planteado para antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El PP ha señalado que el 9 de octubre ya comunicó que aceptaba los debates propuestos por Mediaset (un 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez), Atresmedia (con los candidatos de PP, PSOE, Vox y quienes "hereden los derechos electorales de la marca Sumar") y un tercer debate en RTVE entre los portavoces de los grupos con representación en el Congreso.

Los 'populares' han señalado que han transcurrido casi dos semanas y "no consta aceptación por parte del candidato socialista". Por eso, ha instado al equipo de campaña del PSOE a que "confirme la asistencia de Pedro Sánchez para poder entablar ya las pertinentes conversaciones con los grupos de comunicación y empezar a trabajar en la organización de los espacios", ha indicado el PP en un comunicado.

DEBATE DE VIVIENDA ENTRE LA MINISTRA RODRÍGUEZ Y JUAN BRAVO

Este miércoles, el secretario general del PP y director de campaña de la formación, Miguel Tellado, planteó por carta a la exvicepresidenta del Gobierno y responsable de estrategia del PSOE, María Jesús Montero, un debate 'cara a cara' en materia de vivienda entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

Tellado justificó este debate asegurando que la vivienda era "la coartada" del jefe del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales y dijo en la misiva que "nadie entendería" una renuncia del PSOE a debatir para explicar "las políticas a las que Pedro Sánchez pretende dar continuidad durante otros cuatro años".

Este jueves, la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha confirmado que su partido aceptaría debatir sobre vivienda. "No tendremos ningún problema en sentarnos", ha dicho, para solicitar al PP que deje que sean los medios de comunicación los encargados de organizar los debates para la campaña de las generales.

EL PP IRONIZA SOBRE LA ENTREVISTA "DURA Y HOSTIL" EN LA REVUELTA

El Partido Popular ha señalado que Torró acepta ese debate de vivienda entre Rodríguez y Bravo "siempre y cuando sea en la Cadena SER" y le ha replicado: "Aceptamos: quedamos a la espera de la concreción de los detalles".

Después de que Pedro Sánchez haya aceptado esta noche la invitación del programa 'La Revuelta', el PP ha dicho con ironía que "está bien que el presidente del Gobierno tenga el arrojo de 'enfrentarse' a una entrevista dura y hostil como la que tendrá esta noche" pero ha recalcado que "sería bueno que confirme cuanto antes que, además de con Broncano, también está dispuesto a enfrentarse con Feijóo en un formato en el que la moderadora no sea Francina Armengol".