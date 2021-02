El PP achaca a la "dejación de funciones" de Sánchez la tensión y el cruce de reproches entre CCAA por medidas antiCovid

Gamarra admite que "la realidad" del coronavirus es "muy diferente en cada una de las comunidades autónomas"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha achacado este martes a la "dejación de funciones" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la tercera ola de la pandemia la tensión y el cruce de reproches que se ha visualizado estos últimos días entre presidentes autonómicos por las medidas contra el coronavirus que está aplicando cada territorio.

Así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se quejó este lunes de Madrid, dijo que más de 100.000 personas se han trasladado a vivir a su región y solicitó más medidas al Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Esta última le ha respondido asegurando que los madrileños que viven en C-LM no son "apestados" y ve normal el movimiento entre provincias.

No solo Page ha puesto el foco en la actuación de Madrid frente al Covid-19. También lo hizo el domingo en 'La Vox de Galicia' el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que él "no se sentiría responsable" si tuviese que aplicar en Galicia las medidas aprobadas en la Comunidad de Madrid. Y desde Cantabria, el presidente de esta comunidad, Miguel Ángel Revilla, ha recalcado a Ayuso que la hostelería abierta "no es el camino": "Cada uno que apechugue las consecuencias", le espetó.

Ante este cruce de reproches, Casado se limitó a asegurar este lunes --preguntado expresamente en la cadena SER si prefiere el modelo de gestión del Covid de Ayuso o el de Feijóo-- que los dos "lo están haciendo exactamente igual" porque los "criterios son los de la OMS". Dicho esto, puso el foco en Sánchez porque, en su opinión, se ha "quitado de en medio" cuando "ya hay una hecatombe social y sanitaria".

"REALIDAD MUY DIFERENTE" EN CADA AUTONOMÍA

Y en esa línea se ha pronunciado también este martes Gamarra al recalcar que está "claro" que hay un Gobierno que "ha hecho dejación de funciones desde hace muchos meses" y los españoles "sufren que no se pone al frente de la situación".

Al ser preguntada si el PP apoya a Ayuso o defiende tesis como la de Page para que todas las autonomías tengan las mismas medidas para luchar contra el Covid-19, Gamarra ha hecho hincapié en que el Gobierno no esté al mando de la situación y ha subrayado que las comunidades están tomando decisiones "en base a los instrumentos que tienen y la realidad, que es muy diferente en cada una de las comunidades autónomas".

¿SALVAR LA SEMANA SANTA?

En cuanto a si el PP ve oportuno que en plena tercera ola de la pandemia se plantee el debate de salvar la Semana Santa, Gamarra ha afirmado que "lo que no se debe hacer es generar falsas expectativas en estos momentos" a los distintos sectores.

En este punto, ha defendido ayudas directas al sector del turismo y ha subrayado que ésa debe ser la "prioridad" del Gobierno y "no generarles falsas expectativas". Según ha añadido, será la situación epidemiológica la que tendrá que establecer en esa fecha "cómo se puede llevar a cabo la búsqueda del equilibrio entre la protección a la salud y la protección de la economía".

Dicho esto, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha subrayado que éste es el momento de "cambiar el rumbo de las políticas económicas" para apostar por esas ayudas directas y ha recordado que Pablo Casado ha propuesto en el Congreso crear un fondo extraordinario de 50.000 millones para inyectar liquidez al tejido económico y empresarial.

PIDE A SÁNCHEZ "ESCUCHAR EL 'SOS' DE LOS SECTORES" AFECTADOS

Ante el hecho de que el Gobierno de Ayuso haya anunciado esas ayudas directas a la hostelería, Gamarra ha recalcado que "no es justo igualar" al Gobierno de España con una CCAA porque al primero es al que corresponde "articular las políticas económicas" del país y "liderar los planes específicos" para ese sector "con independencia de la comunidad autónoma en la que se ubique la empresa".

A su entender, no se puede exigir a los Gobiernos autonómicos que hagan "lo que otro no hace", máxime cuando "en este momento son los que están asumiendo todas las competencias en materia sanitaria de lucha contra la pandemia".

"Se trata de que el Gobierno de España, de una vez por todas, sea consciente de la situación económica que tiene este país y escuche el SOS que le están lanzando de todos los sectores", ha manifestado, para insistir en que las CCAA no pueden "suplir" al Gobierno porque "no tienen la capacidad económica ni el pulmón para hacer frente a esos gastos".

¿VACUNACIÓN DE CAMAREROS?

Preguntada por la posibilidad de que la Comunidad de Madrid se plantee dar prioridad a los camareros en la vacunación, Gamarra ha señalado que la propia Ayuso "ha explicado en qué contexto se hacían esas valoraciones" y que "lo primero es la llegada de las vacunas".

"Necesitamos la llegada de las vacunas para poder vacunar a las personas más vulnerables y como ella misma ha explicado, a partir de ahí, se podrá plantear cómo articular el resto del proceso de vacunación", ha concluido Gamarra.