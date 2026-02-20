PP acusa a Rufián de "apuntalar" a Sánchez y carga contra la trayectoria de Díaz:"Los partidos que lideró ya no existen"

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha acusado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de querer "apuntalar" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con su iniciativa de "unir a las izquierdas" y ha cargado contra la trayectoria de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "al acabar con las expectativas de los partidos" de los que ha formado parte y "ya no existen".

En un acto organizado por 'The Objective', --al que también han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros-- Rueda se ha referido a Rufián como "el independentista que va a salvar un país del que no se sentía parte hasta hace nada".

"CURRÍCULUM DEMOSTRADO" DE YOLANDA DÍAZ

El 'popular' ha cargado también contra su 'paisana' Yolanda Díaz en este marco, de quien ha criticado que "tiene el currículum demostrado de ir acabando con las expectativas de los partidos de los que ha formado parte".

En este sentido, ha recordado que, en Galicia, "donde la conocen bien, los partidos que ella lideró ya no existen" y ha apuntado a que "ella sigue existiendo porque cambia va cambiando de sitio".

Por tanto, Rueda ha supuesto "que va a unirse" a las nuevas izquierdas, aunque ha expresado su impresión de que "ni siquiera sus teóricos aliados cuentan demasiado con ella". En este sentido, ha recordado que, aunque no sepa qué es lo que hará la actual titular de Trabajo, sí sabe "cómo acaban los sitios donde ella estuvo".