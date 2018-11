El PP acusa a Susana Díaz de "enchufar" a familiares mientras "un millón y medio de andaluces iban al paro"

Publicado 08/11/2018 17:22:09 CET

La presidenta de la Junta defiende que su marido era "un currante", que no comía con Villarejo ni volvía a casa en Jaguar

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación de financiación de partidos en el Senado, Luis Aznar, ha acusado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de "enchufar" a familiares suyos, que trabajaron impartiendo cursos para empresas que recibieron ayudas de la Junta, mientras "un millón de andaluces se iban al paro".

Ante esta acusación, durante su comparecencia en la comisión, Díaz ha recalcado que le parece "desesperado" que el PP vuelva a sacar nombres de familiares suyos, y le ha recordado que tanto su marido, José María Moriche, como sus cuñados Anais García y Felipe Gallardo, cesaron en sus puestos antes de que ella tuviera responsabilidades en la Junta.

Aznar, le ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que el dinero que ganó su marido no fuera pagado por quien lo contrató "sino que saliera de la Junta de Andalucía", y ha reseñado que un cuarto familiar de la presidenta también trabajó para empresas que recibían subvenciones.

Ante estas acusaciones, Díaz ha incidido en que su marido cobraba de 700 a mil euros al mes, "era un currante", y ha reiterado que fue despedido cuando ella entró en la Junta. "Los currantes no suelen comer con Villarejo o llegar en Jaguar a casa", le ha reprochado con haciendo referencia al caso Gürtel y a las conversaciones que han derivado en la dimisión de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

En este sentido, Díaz ha señalado que su familia es "gente trabajadora" y que tras ser investigada por el PP "no han encontrado mancha" y eso "les irrita". "El desasosiego del PP les lleva a que a las puertas de unas elecciones repitan lo que hizo ya en la otra comisión", ha añadido, para puntualizar que "encanallan la vida publica".

El portavoz del PP entonces ha aprovechado para señalarle que los que le dan pena son el millón y medio de parados de Andalucía, no el marido de la presidenta de la Junta.

Sobre la afirmación de Aznar de que la Junta ha dado subvenciones a sus familiares, Díaz le ha puntualizado que no es cierto y le ha conminado a que distinga "entre trabajador por cuenta ajena y empresa". Así, le ha recordado que los trabajadores de una empresa no reciben la ayuda sino que en todo caso la obtiene la empresa en la que trabajen. "El único pecado que ha cometido --mi marido-- es haberse casado conmigo, ya está, y usted ahora le pide responsabilidades", ha añadido la presidenta enojada.

Ante esta afirmación, Aznar le ha apostillado que una vez más --se lo ha repetido durante las cinco horas de comparecencia--, al presidenta andaluza volvía "al victimismo". Así, le ha recordado que le llama la atención que una empresa propiedad del sindicato UGT que recibe subvenciones de la Junta pague a familiares de Susana Díaz.

A esto, Díaz le ha asegurado que tiene la conciencia "muy tranquila" y los andaluces saben "que tienen una presidenta honesta". "Estoy orgullosa de no tener que agachar la cabeza, vivimos con lo que tenemos y no necesitamos mas; no me han podido señalar. Y la criatura --por su marido-- lo único que ha hecho es casarse conmigo", ha reincidido.

En el enésimo rifirrafe de los dos, Aznar ha vuelto a señalarle que no fuera "por el camino del martirio" y le ha apuntado que "siendo familiar suyo debe ser fácil encontrar trabajo", a lo que Díaz le ha espetado que en su familia "hay trabajadores honrados, no enchufados".