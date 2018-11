Marín (Cs) afirma que Andalucía "no se merece" una presidenta que tenga que "dar explicaciones" de casos de corrupción

Publicado 08/11/2018 13:20:30 CET

GRANADA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha indicado que Andalucía "no se merece" una presidenta que tenga que "dar explicaciones" sobre los casos de corrupción política del PSOE en los últimos 40 años.

En un acto en Granada, Juan Marín se ha referido a la comparecencia de Díaz este jueves en el Senado ante la comisión que investiga la financiación de los partidos, señalando que "fondos que venían destinados para las personas que más lo necesitaban", sin embargo, "se han ido desviando chiringuitos" y "amiguetes del PSOE en Andalucía".

"No llevamos en el ADN la corrupción los andaluces", ha aseverado Marín, quien ha dicho sentirse "abochornado" de que "no hay un solo día sin un caso de corrupción política" que afecte a Andalucía en los medios y ha abogado por que la comunidad autónoma tenga un presidente "capaz de dar explicaciones, no de dar excusas permanentemente".

Ha avanzado que en la próxima legislatura apoyará una comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), por lo que "no va a ser la última vez" que Susana Díaz tenga que comparecer en sede parlamentaria por un asunto de estas características. En concreto, el de la Faffe que es un "asunto feo" por lo que "probablemente" también tendrá que "dar explicaciones en los tribunales".

"No solo se han utilizado tarjetas para irse de fiestorro a los clubes de alterne a costa de todos los andaluces, sino que, además, detrás de esto parece que presuntamente hay una trama también de subvenciones a muchos amigos del sistema del Partido Socialista, y que tendrán que dar explicaciones de qué ha sucedido", ha agregado.

El portavoz de Cs en Andalucía ha criticado que la presidenta apunte a que "su prioridad absoluta después del 2 de diciembre va a ser poner en marcha la Oficina contra el Fraude", que estaba incluida en el acuerdo de Gobierno con el PSOE-A para la recién terminada legislatura andaluza. "Ya está bien de tomarle el pelo y mentirle a los andaluces", ha afirmado Juan Marín.

Ha aludido, a su vez, a la "complicidad de un Partido Popular que solo utiliza los temas de corrupción cuando llegan las elecciones" y a que "no ha hecho absolutamente nada en 40 años para evitarlo".

A cambio, Cs se presenta como una formación "limpia" que va a "acabar con los dedazos, los chiringuitos" y "el politiqueo de amiguetes", además de apostar por que "se acaben los privilegios para los políticos" y los nombramientos "a dedo" en cargos de educación, sanidad o servicios sociales.