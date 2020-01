El PP afea a Sánchez su agradecimiento a Jové (ERC) tras iniciar el Tribunal de Cuentas el proceso de embargo por 1-O

Publicado 10/01/2020 11:42:53 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cargado contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por el agradecimiento expreso que el pasado sábado realizó en la tribuna del Congreso al dirigente de ERC Josep María como negociador para cerrar un acuerdo con el PSOE cuando el Tribunal de Cuentas ha iniciado un proceso para embargarlo por malversación por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha acordado añadir a la lista de investigados por los gastos del 1 de octubre de 2017 a Jové, ex 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. En concreto, ha sido citado el 28 de enero, al igual que al resto de investigados, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Junqueras y otros 16 altos cargos para conocer la liquidación provisional de los gastos del 1-O.

El PP ha hecho hincapié este viernes en su cuenta de Twitter que "el Tribunal de Cuentas inicia el proceso de embargo a Josep María Jové" y ha ironizado con el mensaje que le lanzó Sánchez desde la tribuna del Congreso durante el debate de investidura.

"¿Qué crees que le dijo Sánchez? a) No negocio con embargados por malversación; b) No negocio con investigados por organizar el 1-O; c) ¡Gracias por hacerme presidente!", ha subrayado el PP, que acompaña el mensaje con un vídeo que recoge ese agradecimiento a Jové y los demás negociadores del acuerdo entre PSOE y ERC.

"Quería dar las gracias y que conste en acta tanto a la señora Vilalta, como al señor Jové y a usted mismo (Gabriel Rufián) por haber logrado junto con José Luis Ábalos, Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, y también Adriana Lastra, este importante acuerdo, que efectivamente permite desbloquear la situación y lograr la formación de Gobierno en nuestro país", dijo Sánchez durante el debate de investidura.