El PP alerta de que Montero ahora puede "privilegiar" a CCAA del PSOE: "Es difícil que no haya conflicto de intereses"

Gamarra asegura que Sánchez es un "mentiroso compulsivo" y si dice que quiere agotar la legislatura, puede hacer lo "contrario"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha alertado este viernes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puede "privilegiar" a comunidades del PSOE en su nuevo papel como vicesecretaria general socialista. A su entender, es "difícil" que en su nueva responsabilidad no incurra en "conflicto de intereses".

"Creo que hay que medir mucho el conflicto de intereses que se puede producir entre las responsabilidades de Gobierno que se puede producir entre las responsabilidades de Gobierno que puede tener alguien que tiene también responsabilidades internas en un partido", ha avisado.

Así, Gamarra ha subrayado que Montero, "aparte de haber sido una consejera de los ERE", es la ministra de Hacienda y, por tanto, está "al frente del Consejo de Política Fiscal y Financiera", donde hay que "mantener la igualdad entre las comunidades, independientemente de quien gobierne". A su juicio, su papel puede quedar "en entredicho".

Por eso, ha afirmado que "ahí va a ser muy difícil que no exista un conflicto de intereses" y que "no intente a través del control del propio partido hacer que las administraciones que tienen al frente a un responsable socialista no sean privilegiadas con respecto al resto".

Aunque la 'número dos' del PP ha señalado que estos días se habla de los cambios que ha hecho Sánchez en el PSOE, ha resaltado que el único cambio que necesita ese partido "es el de Pedro Sánchez". Ése cambio, ha proseguido, es el que llevará a cabo el partido Popular "en cuanto se abran las urnas".

LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ, "PONERLAS EN CUARENTENA"

Gamarra no ha descartado que pueda haber elecciones generales anticipadas, a pesar de las palabras de Pedro Sánchez asegurando que agotará la legislatura. A su entender, el jefe del Ejecutivo es un "mentiroso compulsivo" y no hay que fiarse de su palabra "nunca".

"Si por algo se ha caracterizado y ya hemos aprendido todos los españoles es que es un mentiroso compulsivo. Y todo lo que dice, siempre hay que ponerlo en cuarententa", ha manifestado, para añadir que si "dice una cosa" hay que pensar que "posiblemente se haga la contraria" y que, por tanto, con el presidente del Gobierno "no hay que descartar nunca nada".

En este sentido, ha señalado que el PP tiene que estar "preparado" por si hay ese adelanto electoral y seguirá trabajando para lograr una "mayoría suficiente" que ofrezca estabilidad y Pedro Sánchez pueda "gobernar en solitario".

ÁLVAREZ DE TOLEDO, UN "ACTIVO IMPORTANTE"

La secretaria general del PP ha señalado que el partido ha abierto una etapa con Alberto Nuñez Feijóo en la que "todo el mundo tiene que tener su espacio", sobre todo porque el PP es "un partido de grandes mayorías".

Al ser preguntada expresamente si la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo tendrá un papel más lucido con Feijóo del que tuvo con Pablo Casado en su última etapa, Gamarra ha asegurado que la diputada del PP por Barcelona es "un activo importante" del partido y tiene "sin duda, un papel que desarrollar en el Grupo Parlamentario".

Además, y ante la batalla cultural que defiende Álvarez de Toledo, Gamarra ha admitido que "esa batalla cultural es fundamental en el proyecto del PP" porque "de nada sirve un buen proyecto económico si no se desarrolla en un sistema político de máxima calidad democrática y libertad".

LA BATALLA CULTURAL Y LA BATALLA ECONÓMICA

Según ha explicado, el Partido Popular defiende un proyecto económico para salir de la dura crisis económica y no admite el control y adoctrinamiento de Sánchez que significa menos libertad y menos democracia. A su entender, la batalla económica y cultural "deben desarrollarse con contundencia sin renunciar a ninguna de ellas".

Gamarra ha criticado duramente la Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha acordado con Bildu. "Sánchez no ha tenido inconveniente en hacer de Bildu el notario de nuestra historia. La Ley de Memoria Democrática demuestra porqué es tan importante un cambio de Gobierno", ha abundado.

Asimismo, ha recordado que el PP tiene recurrida la Ley de Educación (LOMLOE) en el TC porque apuesta por la excelencia y no por el control de la educación de las generaciones más jóvenes como, a su juicio, "postula el sanchismo". "El futuro de la educación pasa por una ley distinta, que nazca de un pacto y no tenga un futuro limitado", ha añadido.