El PP asegura que Aldama "sigue confesando delitos" e "involucrando cada vez más al Gobierno de Pedro Sánchez"

Tellado vincula a Torres con Aldama y el 'caso Koldo' y alude a los "casos de corrupción que persiguen a Rudolf, que es él"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, "sigue confesando delitos" e "involucrando cada vez más al Gobierno de Pedro Sánchez".

La defensa de Aldama presentó este miércoles un escrito ante el Tribunal Supremo (TS) en el que asegura que determinadas constructoras firmaron contratos con un hijo del exministro José Luis Ábalos que "encubrían comisiones por adjudicaciones". Además, se remitió a informes de la UCO para probar que dio mordidas a Ábalos y su entonces asesor, Koldo García.

"Parece que el ex socio del Gobierno al que ahora llaman delincuente confeso sigue confesando delitos y todos los delitos que confiesa involucran directamente y cada vez más al Gobierno de Pedro Sánchez", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso.

Así, Tellado ha indicado que "cada vez está más claro que no es casual que Pedro Sánchez colocase a Ábalos y a Koldo en el ministerio con más presupuesto inversor" o que Aldama "estuviese en mítines, noches electorales y fiestas de cumpleaños del PSOE".

Es más, ha dicho que "cada vez es más difícil de explicar" para el Gobierno por qué a Aldama, al que "hoy llaman personaje", "lo llevaron a viajes oficiales, le entregaron móviles seguros del Ministerio del Interior, lo condecoraron, le adjudicaron contratos de mascarillas, se paseaba por los ministerios como Pedro por su casa y recibía copias de mails internos del Gobierno".

Tellado ha cargado contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que ha vinculado con el comisionista Aldama y el 'caso Koldo'. A su entender, lo que busca con la reunión del PP para hablar de política migratoria es "reivindicarse como ministro, como ministro aforado ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf, que es él", en alusión a las pruebas que ha aportado Aldama a la Fiscalía apuntando a Torres con ese nombre de Rudolf.

"LO NORMAL" SERÍA UN CONGRESO DEL PSOE PARA "LIMPIAR" EL PARTIDO

Según Tellado, en esta situación "lo normal" habría sido que el PSOE aprovechase su Congreso Federal en Sevilla para "centrarse en limpiar el partido de un caso de corrupción que ha llevado ante el Supremo a su ex secretario de Organización", José Luis Ábalos.

Sin embargo, ha dicho que el PSOE ha decidido que "siga al mando del aparato el socio de Ábalos y Koldo", en referencia a Santos Cerdán, ha "homenajeado a delincuentes condenados en firme", y ha optado por "aplaudir a los imputados y abuchear a los jueces".

"En lugar de hacer una limpieza en el partido han llamado a la militancia socialista a hacer una limpieza en la Justicia y a acabar con los que no piensan como ellos. Esa resistencia ante la justicia ha sido la única propuesta política del Congreso Federal del PSOE", ha aseverado.

"LA EMPRESA DE VIVIENDA DE MEDIO GOBIERNO PARECE QUE ERA ALDAMA"

Es más, ha recalcado que hasta resulta "irónico" tomarse en serio el anuncio de Sánchez de crear una Empresa Pública de Vivienda porque, según ha dicho, ahora ven "como la empresa de vivienda de medio Gobierno parece ser que era el empresario Víctor de Aldama".

Según Tellado, el cónclave del PSOE no ha acogido propuestas porque han asumido que "la única actividad del Gobierno va a ser resistir y refugiarse de la justicia". Y para eso, ha proseguido, van a utilizar "todas las instituciones del Estado", un "derecho penal de autor que se resume en 'a los amigos la amnistía y a los enemigos la fiscalía'".

Tras asegurar que el Gobierno "no tiene estrategia", Tellado se ha dirigido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para avisarle que "gobernar no es resistir" sino dar soluciones a los problemas de la gente. "Y espero que Sumar no se ponga al lado de Pedro Sánchez cuando tiene que elegir entre las personas o en mantener a Sánchez en el Gobierno", ha indicado.