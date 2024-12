PP balear dice que no aceptará "chantajes" de Vox y señala que "seguirá negociando" las cuentas con todos los grupos

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha remarcado que "no aceptará chantajes" de Vox para aprobar los presupuestos autonómicos para 2025 y ha señalado que "seguirá negociando" con todos los grupos parlamentarios.

Así lo ha dicho este miércoles el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha apuntado que los de Santiago Abascal tumbaron este martes en ponencia como "medida de presión" que, ha asegurado, "no tendrá efecto".

En esta línea, ha subrayado que el Govern "no se moverá" respecto a su voluntad de corregir las enmiendas incorporadas por error en la ley de simplificación administrativa, a pesar de que Vox condicione su apoyo a que se mantengan. Del mismo modo, ha aseverado que el PP no eliminará el catalán como lengua vehicular en la educación. "Si esto es la línea roja para apoyar los presupuestos, Vox no dará apoyo a los presupuestos", ha dicho.

Igualmente, ha arremetido contra Vox por "utilizar políticamente un error humano para negociar" y ha reiterado que en el pasado pleno "faltó 'fair play'" al no permitir repetir la votación. "Entendemos que la corrección de las enmiendas no debe interferir en la negociación de los presupuestos y que no es aceptable utilizar un error humano para negociar y no nos moveremos de esta idea", ha insistido.

Asimismo, el 'popular' ha indicado que su grupo no sabe "a que excusa, razón o argumento" de Vox atender, puesto que hace unos días reclamaban mantener las enmiendas, hoy el partido nacional ha anunciado que rompe las negociaciones en todas las autonomías y también se han referido a que se sentían "engañados".

Sagreras ha remarcado que su formación "tiene claro" que gobierna en minoría y que, por ello, están abiertos a negociar enmiendas con todos los grupos durante las dos próximas semanas. El escenario actual es el mismo que el del año pasado, ha apuntado.

Por otra parte, preguntado por si Vox iba a apoyar la enmienda del PP a los presupuestos que proponía que los consellers que no son diputados cobraran una dieta por acudir a los plenos y que fue retirada este martes, Sagreras se ha limitado a señalar que "no es elegante explicar las discusiones y negociaciones internas".