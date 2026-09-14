El PP carga contra Bolaños tras acusar al CGPJ de "corporativismo" por archivar su queja contra el juez Peinado

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del Partido Popular, a 3 de agosto de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado este lunes contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por acusar al Poder Judicial de "conservadurismo y corporativismo" tras archivar su queja contra el juez Juan Carlos Peinado. A su entender, "no soportan que el Estado se defienda y les esté ganando la partida".

Así se ha pronunciado después de que Bolaños haya recurrido el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de su queja contra el juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, un hecho que atribuye al "conservadurismo" o "corporativismo" de la institución.

En un recurso dirigido al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso Europa Press, Bolaños solicita reabrir las diligencias contra el juez Peinado tras la queja que presentó por su "actitud objetivamente intimidatoria" cuando le tomó declaración como testigo en la investigación a la esposa del presidente del Gobierno.

El ministro denuncia en su recurso que la actuación del CGPJ "difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general". Así, Bolaños critica que el CGPJ "ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo", de actuar frente a las presuntas irregularidades que denunció "y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial".

"QUIEREN VOLAR EL SISTEMA DESDE DENTRO PARA PERPETUARSE EN EL PODER"

Tellado ha arremetido duramente contra el titular de Justicia. "El ministro boicoteador de la Justicia y lacayo mayor del Reino acusa al Poder Judicial de conservadurismo y corporativismo. No soportan que el Estado se defienda y les esté ganando la partida", ha enfatizado.

El 'número dos' del PP considera que "quieren volar el sistema desde dentro para perpetuarse en el poder". "El ataque va a ser feroz pero no lo conseguirán porque en nuestro país la justicia es independiente", ha señalado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.