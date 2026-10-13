El PP carga contra la "corrupción del PSOE" tras la citación del exjuez Sáenz de Tejada: "El imputado 130 de Sánchez"

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside una reunión del comité de dirección del PP. - PP - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha cargado contra la "corrupción del PSOE" y ha apuntado que su "cifra de imputados" se eleva a 130, tras la citación como investigado del exjuez Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama del 'caso Leire Díez'.

"Sánchez alcanza un nuevo hito antes de las elecciones: su imputado 130", han ironizado fuentes del PP, que han acusado al jefe del Ejecutivo de tratar de tapar con cifras y balances "su nefasta gestión". "Ningún dato maquillado camufla toda la corrupción", han aseverado.

Los 'populares' han recordado que el "imputado 130 de Sánchez", el exmagistrado Sáenz de Tejada, se enfrenta a los delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral por supuestamente contactar con un clan relacionado con el narcotráfico para "eliminar" a la magistrada que instruyó el 'caso David Sánchez'.

"Y en este registro de delitos Sánchez logra otro hito: de los 129 imputados anteriores, ninguno ostentaba los tres últimos citados", han añadido. Ante esto, el PP ha insistido en que "lo único que va como un cohete es la corrupción del PSOE".