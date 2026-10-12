El PP celebra el rechazo del TS a la 'ley de nietos' y señala que la decisión limita "la irresponsabilidad" del Gobierno

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo (i), y el secretario general del PP, Miguel Tellado (d), durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha celebrado el rechazo del Tribunal Supremo (TS) al recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos'. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la decisión del Supremo pone "límite a la irresponsabilidad del Gobierno".

Así lo ha afirmado Feijóo en una publicación en X en la que ha añadido que el TS "ha antepuesto el bien común" a las "prisas y chapuzas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna", ha incidido el líder de los 'populares', al tiempo que ha añadido que "lo primero en democracia es cumplir las reglas".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado que "cada vez que Sánchez ha intentado torcer el brazo a la democracia, el Estado de derecho se ha impuesto".

"España es mucho más que este Gobierno tramposo. El 29N tendrá el presidente del Gobierno que merece", ha añadido Tellado en una publicación también en la red social X.

El Supremo ha señalado que no podrán votar los nacionalizados por esa vía en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio y ha reiterado que "el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio".

Así lo ha acordado este lunes la Sala de lo Contencioso-Administrativo en dos autos, recogidos por Europa Press y que desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada por el Supremo el pasado 10 de septiembre.