El PP confirma que Muñoz, Gamarra, Bendodo, Bravo y Fúnez repiten como 'número uno' al Congreso por sus provincias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su “Contrato con España”, en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). El documento se concibe como el "acta fundacional" de su proyecto político y recoge los principios rectores esenci - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha confirmado este lunes que el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo repetirá como cabeza de lista al Congreso por sus respectivas provincias paras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, como ya hicieron en los comicios del 23 de julio de 2023.

Los 'populares' ya habían avanzado a través de su cuenta oficial en 'X' que el secretario general del PP volverá a ser cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña (Galicia). Miguel Tellado, persona de la máxima confianza de Feijóo, es además el director de campaña para los comicios de noviembre.

Y este lunes por la tarde, el PP ha señalado que la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, liderará la lista al Congreso por León, como hizo en las generales del 23 de julio de 2023, mientras que la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, será de nuevo la número uno del PP al Congreso por La Rioja

Además, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, será el cabeza de lista al Congreso por Málaga; el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, será el número uno por Sevilla; y la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, encabezará la lista de Ciudad Real a la Cámara Baja.

Todos ellos ya ocuparon ese mismo puesto en los comicios de 2023, de forma que Feijóo opta por la continuidad de su equipo de confianza, dado que todos ellos forman parte en este momento del comité de dirección del PP que diseña cada lunes la estrategia semana de la formación.

Además, el PP ha indicado que la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, encabezará la lista al Senado por Ávila, una plaza en la que ya fue concejal y diputada en el Congreso. Hace tres años, García fue como número dos del PP al Senado por esta provincia.

FEIJÓO ESTÁ DOSIFICANDO LOS ANUNCIOS DE SUS CANDIDATOS

El presidente del PP está dosificando los anuncios de sus candidatos al Congreso y al Senado para las generales de noviembre, lo que ha aumentado los nervios entre muchos parlamentarios del Grupo Popular.

Aparte de los miembros del comité de dirección, el PP también ha desvelado que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, será cabeza de lista por Barcelona al Congreso; Jon Echeverría encabezará la lista por Guipúzcoa; Iñaki Oyarzabal por Álava; y Ángela Pumariega por Asturias.

Además, el PP confirmó este domingo que Roger Melero será número uno por Lleida, Diana Moya por Girona y Mónica Landete por Tarragona. Por lo tanto, el partido renueva los cuatro cabeza de cartel del PP en las cuatro provincias catalanas.

INCÓGNITA DE QUIÉN SERÁ EL NÚMERO DOS DE FEIJÓO POR MADRID

Una de las principales incógnitas es quién será el número dos en la lista de Madrid que encabeza Feijóo. En las generales de julio de 2023, apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.

Pese al hermetismo de Feijóo, voces del PP creen que en esta ocasión tendrá una posición más destacada la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que todos definen como "brillante oradora" aunque es considerada un "verso suelto" por muchos cargos 'populares'. Algunas fuentes la sitúan como 'número dos' de la lista por Madrid, en la que hace tres años ocupó el puesto seis.

También es una incertidumbre qué papel dará el presidente del PP a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y actual eurodiputada del PP, Alma Ezcurra, a la que ha encargado la elaboración del programa electoral de las generales.