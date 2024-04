El PP cree que el PSOE está "comprando el silencio" de Ábalos y urge al Gobierno a explicar el "turbio" 'caso Delcy'

Sémper pide a Puente las grabaciones del aeropuerto de Barajas y no descarta más acciones como pedir reabrir el caso en los tribunales



El portavoz del PP, Borja Sémper, considera que la decisión del PSOE de no citar en la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso al exministro José Luis Ábalos lleva a pensar a que está "comprando su silencio", teniendo en cuenta que fue cesado por Pedro Sánchez y recientemente "apartado" del Grupo Socialista. Dicho esto, ha emplazado al Gobierno a explicar la reunión que se produjo en Barajas el 20 de enero de 2020 entre el exministro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, un "turbio" caso del que no descartan pedir su reapertura en los tribunales.

Sémper ha señalado que el Grupo Popular ha solicitado en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado y también en la del Congreso las "las grabaciones y la documentación" sobre aquel encuentro que se produjo en el aeropuerto de Madrid con "nocturnidad y alevosía".

"En total hemos formulado 178 preguntas escritas, hemos solicitado 16 comparecencias y 12 peticiones de datos", ha declarado en una rueda de prensa en la sede del PP, coincidiendo con la información de 'El Mundo' desvelando las fotografías del recibimiento de Ábalos a Delcy Rodríguez en el aeropuerto, pese a estar vetada por la UE.

En este sentido, ha reclamado al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, las grabaciones de la entrega de las maletas a Delcy Rodríguez que ha estado "escondiendo con el beneplácito" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En abril de 2021 la Audiencia Provincial de Madrid acordó el archivo del 'caso Delcy'.

"El señor Óscar Puente tiene que facilitar hoy mismo, sin esperar a ninguna comisión de investigación y sin esperar al requerimiento de ningún juez, todas las grabaciones que ha estado escondiendo y ocultando desde hace cuatro años Ábalos primero, Raquel Sánchez después y ahora él mismo", ha afirmado.

Sin embargo, un informe de los letrados del Senado ya señala que las peticiones que ha hecho el PP sobre esa visita de Delcy Rodríguez "no parecen ajustarse a las previsiones del acuerdo del Pleno del Senado" sobre el objeto de la comisión de investigación, por lo que aconseja suprimir ese apartado.

En su comparecencia, Sémper ha asegurado que es "inaudito que las imágenes de Ábalos y de Koldo en Barajas las conozcan por la difusión de un medio de comunicación, y no por parte del Gobierno, que está ocultando lo que realmente pasó aquella noche". "Las imágenes que hemos visto de ahí son cutres, son preocupantes, y porque son cutres y son preocupantes, el Gobierno las esconde", ha aseverado.

Según Sémper, esas imágenes "demuestran el ridículo internacional de España y de su Gobierno en un momento en el que Pedro Sánchez quiere vender su agenda exterior para huir de la realidad y de los problemas que tienen los españoles", en alusión a la gira de Pedro Sánchez para recabar apoyos para el reconocimiento del Estado de Palestina.

Sémper ha resaltado, es "extraordinariamente grave" que el Gobierno "siga anclado en la oscuridad y en la opacidad", sin dar respuestas a los españoles acerca de "para qué se reunieron en el aeropuerto de Barajas de madrugada y qué había en las famosas maletas". A su entender, "no puede pasar ni un minuto más sin que el Gobierno de España dé explicaciones".

En este punto, el portavoz del PP ha reiterado que el Gobierno debe ofrecer explicaciones sobre esa visita de Delcy Rodríguez y el "trasiego" de maletas en el aeropuerto ante un caso que considera "un escándalo de primera magnitud".

"Nadie comparece a explicarnos qué hace un miembro del Gobierno de España, un ministro y secretario de organización del Partido Socialista con la vicepresidenta de un Gobierno que tiene prohibido pisar la UE, no conocemos el contenido de las maletas, ni el porqué de ese aterrizaje, ni su destino, ni de qué hablaron", ha recalcado.

Al ser preguntado si el PP va a solicitar la reapertura del 'caso Delcy' como anunció Feijóo por su vinculación con la supuesta trama de mordidas en la compra de mascarillas, conocida como 'caso Delcy, Sémper ha indicado que en función de las explicaciones, tomarán decisiones. "No descartamos ninguna decisión ni ninguna acción", ha apostillado.

En este punto, ha subrayado que "todo se va a acabar sabiendo". "Mucha gente sabe qué es lo que pasó. Y convendría que fuera el Gobierno el que lo contara", ha advertido el portavoz de los 'populares'.

Tras calificar de "incoherente" que el exministro de Transportes no esté incluido en la lista de comparecientes del Grupo Socialista, Sémper ha dicho que la pregunta en este momento es "por qué apartaron" a Ábalos del Grupo Socialista "si no tiene nada que contar".

"Alguien podría interpretar que están comprando su silencio. Cuando tú no respondes y no eres transparente, das pábulo a las especulaciones", ha enfatizado, para insistir en que no se entiende que el PSOE no le llame a comparecer después de "haber montado un teatrillo apartándole del partido" Al ser preguntado si cree que hay un pacto entre Ábalos y el Grupo Socialista para no ser citado en la comisión de investigación del Congreso, Sémper ha calificado de "sorprendente" que no haya sido citado por el PSOE tras "expulsarle" del Grupo Socialista. En su opinión, para "evitar especulaciones", convendría que hubiera "transparencia".