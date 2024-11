El PP cree que los socios de Sánchez quieren "un juicio paralelo" a Mazón con su comisión de investigación en Congreso

El Grupo Popular anuncia una comisión de investigación en el Senado tras el acuerdo de Compromís y Sumar para impulsar una en el Congreso

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, considera que los socios de Pedro Sánchez buscan un "juicio paralelo" al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con su propuesta de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar la gestión de la DANA.

Compromís y Sumar han cerrado un acuerdo con Podemos y los independentistas de ERC y Junts para pedir una comisión de investigación en el Congreso que sirva para depurar responsabilidades políticas por la gestión de la DANA de finales de octubre, que causó más de 220 muertos y que asoló Valencia y otras provincias.

Paralelamente, el PSOE va a registrar en el Congreso su propia comisión de investigación, pero no tanto para depurar responsabilidades políticas sino para "sacar conclusiones" con vistas al futuro, según ha indicado el portavoz socialista, Patxi López. A su vez, el Grupo Popular ha anunciado que impulsará en el Senado --donde tiene mayoría absoluta-- una comisión de investigación sobre la DANA.

EL PP DICE QUE MAZÓN ANUNCIÓ UNA COMISIÓN EN LAS CORTES VALENCIANAS

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha recordado que el presidente de la Generalitat "ya dejó claro que en las Cortes Valencianas habrá una comisión de investigación para analizar qué pudo fallar, qué se hizo bien, qué se hizo mal o qué se hizo regular" con la DANA.

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a apoyar la comisión de investigación de Compromís y Sumar en el Congreso, Tellado ha dicho desconocer "las intenciones de los proponentes en la comisión de investigación que se pretende llevar a cabo en el Congreso de los Diputados".

"Mucho me temo que los socios de Sánchez no quieren analizar lo que ha hecho bien, mal y regular el Gobierno de España, sino que quieren hacer un juicio paralelo al Gobierno de la Generalitat Valenciana desde aquí. Por lo tanto, si de lo que se trata es eso, que no cuenten con nosotros", ha afirmado.

Tellado ha señalado que sí se podrá contar con el Grupo Popular si lo que se busca con la comisión de investigación del Congreso es "analizar y estudiar desde el rigor, todo lo que el Gobierno hizo mal en relación con la DANA".