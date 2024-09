El PP critica que el Gobierno admita ahora que no tener Presupuestos ha supuesto "600 millones menos para dependencia"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este jueves que el propio Gobierno de Pedro Sánchez reconozca ahora que no tener Presupuestos Generales del Estado para 2024 ha supuesto "600 millones menos para dependencia". Según ha resaltado, entonces dijo que no pasaba "nada por prorrogarlos" pero hoy "confiesan las consecuencias" de no aprobarlos.

Así se han pronunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, haya lamentado en la Cámara Alta que "el sistema de la dependencia habría tenido al menos 600 millones de euros más este año si hubieran dispuesto de Presupuestos".

"Me voy a dejar la vida en los próximos meses para que haya presupuestos el año que viene. No porque ese sea un objetivo político para mí, no porque me venga bien a mí, sino porque sin presupuestos generales para el año que viene no podremos incrementar la financiación al sistema de la dependencia", ha subrayado el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad para informar sobre las líneas generales de su departamento.

"SÁNCHEZ SE NEGÓ A PRESENTAR LOS PGE POR CÁLCULO ELECTORAL"

La portavoz del PP ha recalcado que "no ha sido la oposición" sino que fue Sánchez "quien se negó a presentar Presupuestos para 2024 por cálculo electoral". "Hoy confiesan las consecuencias: 600 millones menos para dependencia. Gobernar sin el Parlamento es esto: permanecer en Moncloa y que lo paguen los españoles", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado Bravo, que ha asegurado que el Ejecutivo decidió "no presentar presupuestos por las elecciones catalanas" y dijo que "no pasa nada por prorrogarlos". Ahora, ha proseguido, admite que "por la prórroga hay 600 millones menos en dependencia". "Y por supuesto, la culpa es del PP", ha exclamado.