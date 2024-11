El PP dice que hay "motivos más que suficientes" para "bloquear" a Ribera como comisaria tras "11 días desaparecida"

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado este martes que "hay motivos más que suficientes" tras la catástrofe de la DANA para "bloquear las aspiraciones" de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como comisaria europea, después de "11 días desaparecida" y preguntas que "continúan sin respuesta".

"Más Teresa no interesa", ha difundido el PP en redes sociales, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, expresase este lunes el respaldo a su vicepresidenta y afirmara que el mundo y Europa necesita más perfiles como Teresa Ribera y "menos negacionistas del cambio climático".

El Partido Popular, que se ha mostrado muy crítico con la gestión de Ribera durante las inundaciones provocadas por la DANA, pone en duda la capacidad de la socialista para asumir una vicepresidencia comunitaria y presiona para que la decisión sobre su candidatura quedara relegada incluso hasta después de su comparecencia ante el Congreso, prevista para el próximo 20 de noviembre.

"HOY LO HEMOS PARADO"

Pese a que por el momento la Eurocámara no se ha pronunciado sobre si aprueba o no a Teresa Ribera, porque tal decisión no puede llegar hasta que tenga lugar su comparecencia esta misma tarde, desde el PP español han asegurado que han logrado "bloquear" y "tumbar" su nombramiento como vicepresidenta y comisaria europea. "Hoy lo hemos parado", han señalado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

El PP considera que en la Unión Europea "crece la preocupación" por la gestión que Teresa Ribera ha hecho de la DANA y ha recordado que "ya tiene tres querellas" en los tribunales por la inactividad de su Departamento ante la catástrofe, han añadido las mismas fuentes.

En el PP nacional sacan pecho de este movimiento en Bruselas contra Ribera, quien, según ha dicho, "tampoco tiene por el momento el apoyo del Partido Popular Europeo". Además, fuentes del PP nacional se han preguntado "hasta qué punto necesita importar Von der Leyen a una dirigente con esta situación".

FEIJÓO: "LAMENTABLE" LA GESTIÓN DE RIBERA

Este martes, en Antena 3, Feijóo ya ha adelantado que el PP español votará en contra de la ministra de Transición Ecológica para ser comisaria europea. "La gestión de la catástrofe de la emergencia nacional de Teresa Ribera es lamentable", ha sentenciado. Preguntado después qué hará el PPE, ha respondido: "Lo veremos en los siguientes días. Lo que está claro es que nuestros colegas saben muy bien cuáles son las cuestiones".

Es más, Feijóo ha asegurado que él cree "honradamente" que el presidente del Gobierno de España "debería de trasladarle a la Comisión no un problema, sino una solución". "Y si la señora Teresa Ribera finalmente es comisaria de algo, pues en mi opinión le trasladará un problema a medio y corto plazo", ha manifestado.

Poco después, el PP ha difundido un vídeo en redes sociales en el que el PP recoge algunas informaciones recogidas en los medios, como que "Ribera aprobó en 2011 la obra que pudo frenar la riada pero luego como ministra no la ejecutó".

"LAS PREGUNTAS QUE AÚN CONTINÚAN SIN RESPUESTA"

Además, se hace eco de que "el alcalde de Algemesí avisó en dos ocasiones al ministerio de Ribera del peligro por el estado del río" o que "Ribera paró en 2021 la 'adecuación y drenaje' del barranco del Poyo por 'problemas ambientales' y una 'visión del coste-beneficio'".

"¿Por qué el ministerio de Ribera solo avisó con un correo de la gran crecida?: las preguntas que aún continúan sin respuesta", dice el PP en la cinta, en la que critica que la vicepresidenta tercera haya estado "11 días desaparecida". "Hay motivos más que suficientes en 11 días para bloquear las aspiraciones de Teresa Ribera", ha afirmado el PP en su cuenta oficial de Twitter.

SE APLAZA EL VEREDICTO DE RIBERA Y OTROS CANDIDATOS A VICEPRESIDENTE

Los principales grupos políticos en la Eurocámara han acordado aplazar los veredictos de los seis candidatos a ocupar las vicepresidencias del próximo Ejecutivo comunitario de la alemana Ursula von der Leyen, incluida la de Ribera, con el objetivo de forzar una decisión en bloque de modo que ninguno de los designados quede aprobado hasta que no lo esté el resto.

El acuerdo llegó en la pasada noche entre el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y liberales (Renovar Europa), según han confirmado distintas fuentes parlamentarias a Europa Press, si bien las familias políticas difieren respecto al plazo que se dan para acordar las valoraciones definitivas.