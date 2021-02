El PP dice que "no es necesaria" la reforma penal para delitos de opinión y afea al Gobierno que quiera despenalizarlos

Gamarra recalca que la libertad de expresión está garantizada y acusa al Ejecutivo de darse a la "fuga" ante los "problemas reales"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado este martes que no es ni "urgente" ni "necesaria" la reforma penal que plantea el Gobierno para eliminar las condenas de cárcel en los delitos relacionados con la libertad de expresión y ha censurado que se busque "despenalizar" esas conductas. Tras subrayar que la libertad de expresión está "perfectamente garantizada" en España, ha señalado que si se quiere abrir el debate de estos delitos la prioridad debería ser la "lucha contra el enaltecimiento del terrorismo".

"Esa reforma no solo no es urgente sino que no es necesaria", ha afirmado rotunda Gamarra, después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado que está estudiando la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para no sean castigados con penas privativas de libertad. Con esa reforma, delitos como los del rapero Pablo Hasel no implicarían condena de prisión.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha echado en cara al Gobierno que use las palabras de una "manera demagógica" al hablar de esta reforma porque "no se trata de ampliar la libertad de expresión", ya que, según ha dicho, son delitos que "atentan contra el honor y, por tanto, contra la dignidad" de las personas.

"PRIMERO LA 'OKUPACIÓN' Y AHORA LOS DELITOS DE INJURIAS Y CALUMNIAS"

Gamarra ha recalcado que en España la libertad de expresión está "perfectamente garantizada" y ha afirmado que el Gobierno busca la "despenalización de esas conductas". "Primero ha sido la 'okupación' y ahora pasamos a los delitos de injurias y calumnias, donde se quiere reducir el reproche penal en relación a estas conductas", ha manifestado.

En este punto, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha subrayado que si el Gobierno quiere abordar estos delitos "la prioridad" debiera de ser la "lucha contra el enaltecimiento del terrorismo" en España.

"Si quieren empezar reformas en ese sentido, la primera debiera ser en ese sentido y no en un asunto que ni preocupa ni ocupa a los españoles, más allá de aquellos que vayan a tener que cumplir unas penas porque tras un juicio justo han sido condenados por estas conductas", ha señalado.

"A LA FUGA" DE LOS "PROBLEMAS REALES"

Asimismo, Gamarra ha asegurado que la prioridad del Gobierno de España debería ser ahora la lucha contra la pandemia porque hoy el país superaría la cifra de "tres millones de españoles contagiados por el Covid-19" y ya hay "más de 90.000 españoles fallecidos". Es más, ha recalcado que han superado la "cifra negra de más de cinco millones de españoles" parados, entre desempleados, ERTEs y cese de actividad.

"¿Dónde debieran estar las prioridades del Gobierno de España? Debieran estar en luchar contra la pandemia, dotando a las CCAA de instrumentos legislativos, y en abordar la grave crisis económica y apoyar a los sectores que no hacen más que lanzar un SOS al Gobierno", ha aseverado.

En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo "se haya dado a la fuga" ante esos "problemas reales" de los españoles, "abdicando o dimitiendo" de sus funciones. "Invito al PSOE a que hoy llame a cien españoles, coja una guía de teléfono y les pregunte cuáles son sus preocupaciones", ha afirmado, para mostrarse convencida de que no encontrará a "ninguno" que le diga que su preocupación es la reforma del Código Penal en los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Por todo ello, ha resaltado que el Gobierno "se aparta absolutamente de lo que son los problemas reales de los españoles en la mayor crisis sanitaria, social y económica" que han vivido y dedica "todo su esfuerzo a esa lucha de poderes y contrapoderes" que tiene dentro del propio Ejecutivo, en alusión a las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos y que también se han visualizado con esta reforma penal.