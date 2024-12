PP dice que Sánchez "blanquea" a García Ortiz y que "todo el mundo sabe" que el fiscal general "ha borrado mensajes"

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha expresado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "blanquea" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, ha asegurado que "todo el mundo sabe" que el fiscal general "ha borrado mensajes" de su móvil.

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha criticado las palabras de Sánchez sobre que el fiscal general merece una disculpa por parte de quienes le acusaron "sin pruebas", después de que la Guardia Civil no haya encontrado mensajes en su móvil que prueben una filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es escandaloso que el fiscal general del Estado oculte pruebas. El que debe aportar pruebas se dedica a ocultar pruebas. Nadie se cree en nuestro país que desde una fecha hasta otra hubiera cero mensajes. Todo el mundo sabe, Sánchez el primero, que el fiscal general del Estado de forma escandalosa ha borrado mensajes de su móvil para que no se puedan investigar. Eso se llama obstrucción a la justicia", ha sentenciado Bendodo.

En este sentido, ha argumentado que, si García Ortiz "no tiene nada que ocultar, no hubiera borrado ningún mensaje" y que, a su juicio, el supuesto borrado de mensajes por parte del investigado es la "mayor prueba" de que "aquí hay tema". Al hilo, ha afirmado que es "evidente" que los mensajes "llegaron a un destinatario" y que lo que "no se encuentra" es el origen.

"Creo que estamos llegando a límites insospechados desde el punto de vista de la degeneración democrática y eso lo está haciendo el Gobierno y todos sus satélites, incluido el fiscal general del Estado", ha lamentado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se investiga en el Tribunal Supremo (TS).