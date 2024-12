El PP insta una vez más al Gobierno a reconocer a Edmundo González y situarse "del lado correcto de la historia"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado (4d), y la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo (c), durante su reunión con un colectivo de víctimas y denunciantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado (4d), y la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo (c), durante su reunión con un colectivo de víctimas y denunciantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional - Alberto Ortega - Europa Press

Tellado considera "vomitivo" el papel de Zapatero y advierte al PSOE de su complicidad con Maduro si no rectifica

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha instado una vez más al Gobierno a reconocer al opositor Edmundo González como "presidente legítimo" de Venezuela y a ponerse con ello "del lado correcto de la historia", advirtiendo de que no hacerlo le convertiría en "corresponsable" de los abusos a los Derechos Humanos que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro.

"Le exigimos al Gobierno de España que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, no porque lo pida el PP sino porque lo ha decidido la inmensa mayoría de venezolanos" en las presidenciales del 28 de julio, ha señalado Tellado en declaraciones a los medios tras reunirse en la Cámara Baja con un grupo de víctimas del régimen y denunciantes del mismo ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

El encuentro se ha producido horas antes de que el Pleno del Congreso vote una proposición no de ley de los 'populares' en la que, entre otras cosas, se pide al Gobierno que condene la represión política en Venezuela y exija la liberación de presos políticos, así como que respalde la petición de varios países ante el TPI para que se investigue la situación en el país y se emita una orden de arresto contra Maduro.

"Mirar para otro lado supone ser cómplices de lo que allí está ocurriendo", ha advertido Tellado. Por lo tanto, ha añadido, "le exigimos al Gobierno de España que esté a la altura, le exigimos al Gobierno de España que se sitúe del lado correcto de la historia y que mantenga una posición firme en defensa de la democracia, en defensa de los valores democráticos y en defensa de los Derechos Humanos".

A juicio del portavoz del PP, el PSOE "no puede ponerse de perfil, no puede mirar para otra parte porque será corresponsable de todo lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela y de la vulneración de los Derechos Humanos, que es algo completamente intolerable".

Así las cosas, ha instado a los socialistas a "no equivocarse en el día de hoy" y respaldar su iniciativa. Tellado ha considerado que el Gobierno "no ha estado a la altura de las circunstancias a lo largo de los últimos meses" y en particular se ha mostrado muy crítico con el papel "vomitivo y lamentable" desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Esa complicidad con un régimen dictatorial como es el de Maduro es inasumible para un país democrático como el nuestro", ha recalcado el portavoz del PP, insistiendo en que el PSOE tiene la oportunidad de "posicionarse del lado correcto de la historia" secundando a los 'populares' en su propuesta.