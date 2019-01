PP ofrece a Vox "desterrar las políticas socialistas" pero avisa que no habrá reformas si no hay Gobierno en Andalucía

Publicado 08/01/2019 14:47:45 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que ofrecerá esta tarde a Vox en la reunión sobre el futuro gobierno de Andalucía "desterrar para siempre las políticas socialistas" en esta comunidad, pero le ha advertido de que no podrá modificar una ley si no se elige un Ejecutivo y no arranca la legislatura.

"Esperamos que recoja el guante y apoye a Juanma Moreno", ha dicho el dirigente 'popular' en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP de este martes. García Egea acudirá al encuentro de esta tarde en Madrid con Vox acompañado por el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y la portavoz del partido, Marta González.

Según ha dicho, el acuerdo con Ciudadanos y el apoyo de Vox se tienen que concretar pronto para que sea Moreno el candidato en la sesión de investidura del día 16. "Esperamos que Vox plantee sus objetivos y aspiraciones esta tarde. Y le vamos a plantear que para que las medidas se pongan en marcha, para mejorar o cambiar leyes, es necesario que la legislatura empiece", ha insistido.

García Egea ha añadido que no conoce ninguna propuesta concreta y por escrito de Vox sobre cambios legales, en concreto, para modificar la legislación contra la violencia de género, y ha insistido en la necesidad de dejar cualquier debate para el Parlamento andaluz.

