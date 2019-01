Bendodo dice que PP, Cs y Vox tienen que estar "a la altura para materializar el cambio": "Tenemos que ser coherentes"

Publicado 08/01/2019 14:12:38 CET

Asegura que las negociaciones no están tuteladas desde de la dirección nacional; "todo lo contrario, hay una perfecta coordinación"

MÁLAGA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha confiando en que durante la semana se puedan anunciar "pasos y acuerdos" para que se produzca la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta: "Ninguno de los tres partidos del cambio --PP, Ciudadanos y Vox-- podemos renunciar al llamamiento que nos han hecho los ciudadanos para que se produzca el cambio" en la región.

"Tenemos que ser coherentes. Los andaluces han pedido a los 59 diputados del cambio que produzcamos el cambio", ha dicho, por ello, ha continuado, "los tres partidos PP, Cs y Vox tenemos que estar a la altura de las circunstancias" para que "el cambio se pueda materializar con calma y sin prisa durante esta semana y la que viene".

Bendodo, tras ser cuestionado por los periodistas, ha vuelto a incidir en que "es una semana clave" para que "se articule ese gobierno de cambio en Andalucía". Además, ha pronosticado que "va a ir bien" y, es más, ha dicho que "se están dando las pasos para que las cosas vayan bien". "El cambio se va a producir y lo va a liderar Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía".

REUNIÓN CON VOX

Sobre la reunión con Vox, ha señalado que la dirección nacional de Vox es la que negocia "porque lo han decidido ellos mismos; no han delegado en la dirección regional" y ha indicado que Vox ha planteado que quieren ser escuchado y "lo están siendo desde el minuto uno", recordando los acuerdos para la Mesa del Parlamento: "Seguiremos trabajando en la misma línea, sin ningún tipo de prisas, ni de problemas ni de complejos".

"Nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar y negociar con cualquier fuerza democrática que esté dentro del orden constitucional y estos partidos lo están", ha afirmado.

Asimismo, ha valorado la importancia de esta reunión: "Si Vox no manifiesta un 'sí' a la investidura del PP estará dando un balón de oxígeno a la izquierda y al PSOE para volver a gobernar en Andalucía", ha advertido.

También se ha referido a que a los 90 puntos del acuerdo entre el PP y Ciudadanos "son perfectamente asumibles por Vox", que "van a poder hacer sus planteamientos para priorizar unos sobre otros, y de eso se va a hablar hoy".

De igual modo, se ha pronunciado sobre el planteamiento de Adelante Andalucía de un posible apoyo al PSOE, aludiendo a que están siendo "coherente; resucitar el fantasma de 37 años". "La izquierda está en eso y nosotros tenemos que ser coherentes", ha insistido.

"PERFECTA COORDINACIÓN"

Cuestionado, por otro lado, por si hay pérdida de autonomía a nivel regional en es proceso, Bendodo se ha pronunciado en relación con el PP y ha dicho que "no puedo decir que haya tutelaje de la dirección nacional; todo lo contrario, ya que hay una perfecta coordinación" para articular las estrategias de cara a la negociación.

"Tenemos libertad absoluta para negociar con Ciudadanos en Andalucía, porque lo estamos haciendo", ha remarcado, reiterando que, por su parte, Vox "es que lo plantean ellos directamente desde la dirección nacional del partido".

"Estamos --el PP-- en permanente contacto con la dirección nacional porque, tengan en cuenta, este pacto que se está fraguando puede servir de base para el futuro", aludiendo a las próximas elecciones próximas municipales. "Que estén las direcciones nacionales pendientes también es su obligación", ha dicho.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Por otro lado, cuestionado por si, personalmente, tiene definida su hoja de ruta y futuro político, ya que su nombre suena para ese futuro gobierno andaluz, Bendodo ha dicho que "el camino es la meta", asegurando que "articular y ayudar, y me siento útil en el equipo de Juanma Moreno, para que haya un cambio para mi es más que suficiente".

"Trabajar para que se pueda producir un cambio en Andalucía después de 37 años de gobierno socialista es el gran reto y es lo más bonito de todo", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que "a partir de ahí no tengo nada más que decir". "Hasta que no se produzca el cambio no podemos pasar a la siguiente página", por lo que "hasta que no se produzca la investidura no podemos hablar de estructura y equipo de gobierno y cuando se produzca el gobierno veremos quiénes son las personas, por parte de PP y Cs, más cualificadas para estar".

Para Bendodo, "todo lo que no sea dar esos pasos en ese orden estaremos haciéndolo mal". Por ello, ha reiterado que hoy toca que "se avancen" en las negociaciones con Vox, que "se firmen esta semana los acuerdos con Cs para que se produzca un acuerdo de gobierno y de investidura" para después trabajar en la estructura y, posteriormente, en las personas que estarán al frente de esas consejerías.

De igual modo, sobre la posibilidad o no de ir de número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Málaga, Bendodo ha reiterado que la candidatura no lo deciden los candidatos, lo deciden los comités electorales competentes: "Le corresponde al Comité Electoral quién va el dos, el tres, el cuatro o el cinco...", ha reiterado.

Eso sí, ha considerado que Málaga "se puede mejorar mucho desde el ámbito autonómico", además, de que a la provincia "le va a venir bien un cambio de gobierno y se puede mejorar la ciudad y la provincia desde un nuevo ejecutivo en Andalucía".

"Un gobierno que mira a Málaga como motor económico de nuestra tierra y no como un peligro, que es como el socialismo ha visto siempre a nuestra tierra, mirándonos de reojo", ha considerado, asegurando que la provincia "tiene que pilotar el cambio, no solo por las personas, también por las ideas y el carácter emprendedor".

Es más, ha considerado que un cambio de gobierno "le va a venir bien a Andalucía y Málaga se va a beneficiar porque no ha podido sacar todas sus potencialidades con este gobierno".

"Con el gobierno del cambio Málaga va a ser más fuerte", ha insistido el portavoz de los 'populares' andaluces, quien, tras ser cuestionado por el peso del PP de Málaga en ese futuro ejecutivo, ha dicho que "tenemos al presidente de la Junta, que es del PP de Málaga", aunque ha recordado que "no hemos llegado a ese estadio" de decidir la estructura de gobierno".

"No me voy más allá del 8 de enero que es hoy y es un día importante porque tienen que darse los pasos para que se produzca la investidura de un presidente de la Junta del PP y miembro de los 'populares' malagueños", ha concluido.