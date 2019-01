Casado cree que Moreno será investido en Andalucía y avisa que ningún partido puede malograr el mandato de las urnas

Publicado 08/01/2019 10:53:29 CET

Defiende que las propuestas de Vox son constitucionales y compara su idea de eliminar las autonomías, con la de Cs de quitar las diputaciones

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado este martes su optimismo con respecto a la investidura del candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha avisado de que ni Ciudadanos ni Vox "se pueden permitir el lujo" de "malograr" el mandato de cambio tras las elecciones del pasado 2 de diciembre.

"Creo que va a ser investido y que el mandato inequívoco de los andaluces se va a cumplir", ha explicado Casado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Preguntado sobre la posición de Vox, que condiciona su apoyo a Moreno a que se negocien sus propuestas, ha indicado que el día de la investidura cada partido tendrá que decidir su posición, pero, se ha mostrado optimista. "Ningún partido puede permitirse el lujo de malograr la ola de cambio que las urnas arrojaron en las elecciones andaluzas", ha recalcado.

Sobre la posibilidad de adaptar el pacto de gobierno alcanzado con la formación 'naranja' a las exigencias de Vox, el líder del PP ha recalcado que el pacto está "suscrito". "Las negociaciones que se tengan con Vox no son para el Gobierno, para que nuestro candidato de Vox es plantear que agenda de cambio tiene para Andalucía", ha indicado Casado, respondiendo a Vox que las leyes, después de sus críticas a la de Violencia de Género, no se cambian con tuits.

Ha recalcado que las negociaciones que arrancan hoy en Madrid con Vox no son para el Gobierno de la Junta, ya que el partido de Santiago Abascal no tiene intención de entrar, y ha asegurado que el PP planteará una "agenda de cambio" para granjearse el apoyo de Vox. "Lo que no puede ser es que Vox sea la única opción de Susana Díaz", ha resumido.

Además, Casado ha quitado hierro a que dirigentes de PP y Vox se reúnan en Madrid, a nivel nacional, para negociar la investidura andaluza. "Se negocia con Juan Marín, con el candidato de Vox. Es Juanma Moreno es el que está liderando", ha dicho, asegurando que es "compatible" eso con las conversaciones que se producen en Madrid.

CONTRASTA MEDIDAS DE VOX CON OTRAS DE C'S

Con respecto a medidas de la formación de Santiago Abascal como la supresión de las comunidades autónomas, Casado ha querido recordar que Ciudadanos también impulsó en sus inicios iniciativas como el cierre del Senado o la eliminación de las diputaciones.

"No nos gusta que Vox se haga fotos con algún partido radical europeo, tampoco nos gusta que Ciudadanos fuera a las europeas con Libertad. No nos gusta que Vox esté alabando discursos que se escuchan en Latinoamérica, tampoco que Rivera pidiera la investidura de Sánchez", ha señalado.

Por ello, reitera que el PP pacta con partidos que están en el marco de la Constitución, y, en el caso de Andalucía, con aquellos que quieren cambiar un "régimen socialista de 40 años".