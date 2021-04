El PP pedirá la comparecencia de Marlaska, Darias e Iceta por las vacunas de Policía y Guardia Civil en Cataluña

Casado pide a Sánchez "sensibilidad humana" y que se siente a negociar una ley de pandemias para dar herramientas a las CCAA

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha revelado este jueves que su formación pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Sanidad, Carolina Darias, y el de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, por la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Casado ha explicado que los 'populares' quieren saber por qué la Generalitat "no ha vacunado" a los cuerpos policiales, lo que supone "una vergüenza".

Este mismo miércoles, JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, recordó que solamente se ha inoculado a un 15% de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta comunidad, frente a la media de otras regiones que se sitúa por encima del 75%.

El líder de la oposición ha lanzado este anuncio cuando se refería a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de no hacer "nada" y actuar "como el perro del hortelano" en la primera oleada de coronavirus, marchándose "de vacaciones" con el consiguiente "fracaso".

Así, Casado ha cargado contra Sánchez por atribuirse el mérito de la llegada de vacunas pero ocultarse con el "fracaso de la distribución". "Si el Gobierno es incapaz de hacer nada que dimita, pero si se va a poner detrás de las autonomías, que de herramientas", ha pedido.

CRITICA LA "ARROGANCIA" DE SÁNCHEZ Y OFRECE "LA MANO TENDIDA DEL PP"

En este contexto, el presidente de los 'populares' ha pedido al Ejecutivo que sea "humilde" y que "acepte la mano tendida del PP" para sacar adelante lo antes posible una ley orgánica de pandemias que permita a las comunidades autónomas adoptar medidas cuando decaiga el estado de alarma.

"No entiendo por qué Pedro Sánchez no ha querido hacerlo, sobre todo cuando el ministro de Justicia y su vicepresidenta dijeron que estaban de acuerdo", ha lamentado Casado, que ha achacado a la "arrogancia" del jefe del Ejecutivo el no sentarse a negociar una iniciativa solo porque esta ha sido propuesta por el PP.

Así las cosas, Casado ha recordado que la canciller alemana, Angela Merkel, "lleva meses negociando con los Lander" durante "10 u 11 horas" diarias, "asumiendo la responsabilidad y dando la cara", modificando la ley de pandemias para hacerla "más eficaz".

"¿Por qué en España Sánchez quiere seguir en la excepcionalidad del estado de alarma a veces y luego en las elecciones vascas y gallegas dice que hemos derrotado al virus y se va de vacaciones a Doñana? Hizo lo mismo en las catalanas y ahora lo mismo en las madrileñas", le ha afeado Casado.

Con todo, y pese a la negativa del jefe del Ejecutivo, el líder del PP ha insistido en que todavía se está "a tiempo" de sacar adelante una normativa "si el Gobierno agiliza" los trámites, tal y como hizo con los Presupuestos Generales del Estado o con la aprobación de la Ley Celáa.

Esto permitiría, como ha recordado Casado, que las autonomías pudiesen confinar zonas "con seguridad" jurídica y sin que ningún tribunal lo tumbara. "Estamos aún a 100 muertos algunos días. La vacunación va bien, pero siguen muriendo personas. ¿Cómo es posible que no tenga la sensibilidad humana de dar más herramientas a las autonomías, encima que se ha parapetado detrás de ellas para no dar la cara?", se ha preguntado.