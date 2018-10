El PP preguntará a Borrell en el Congreso por la multa de la CNMV en su etapa en Abengoa

Publicado 11/10/2018 19:20:35 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha decidido incluir en la próxima sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso una pregunta para el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, sobre la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por lo que considera una venta de acciones con información privilegiada en su etapa como consejero en Abengoa.

En concreto, será una pregunta que formulará el diputado José Ramón García Hernández, responsable de Exteriores y que en julio aspiró al liderazgo del PP. "¿Cómo ha usado la información privilegiada de Abengoa de la que usted disponía?", reza la pregunta registrada en el Congreso este jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press.

El PP no es el único grupo parlamentario que está exigiendo explicaciones a Borrell por este tema. El PDeCAT ya ha exigido este jueves la dimisión del ministro tras conocerse la sanción pues le consideran que su continuidad es "incompatible" e "insostenible" en términos políticos.

TAMBIÉN EL PDECAT PIDE SU CABEZA

En concreto, el PDeCAT ha registrado en el Congreso dos peticiones de comparecencia de Borrell, una para que explique por qué utilizó información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa por valor de 9.030 euros, y una segunda para que dé cuenta de los motivos por los que decidió no invitar a Torra a la reunión del Foro regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) del pasado lunes.

Por el primero de los asuntos la CNMV ha impuesto a Borrell una sanción --cuyo importe no ha desvelado-- al considerar que realizó una venta de acciones de un allegado cuando "conocía información relevante que todavía no había sido publicada". El ministro ha anunciado que está estudiando recurrir la decisión y ha negado haber tenido información privilegiada. Es más, ha argumentado que, si la hubiera tenido no habría perdido su inversión en la compañía.

Además, Jordi Xuclà ha registrado una batería de preguntas con las que pretende que el Gobierno le explique si vetó la presencia institucional de Torra en el foro euromediterráneo por miedo a que pudiera "distorsionar" la reunión o por "las diferencias ideológicas" que mantienen ambos gobiernos.