El PP recuerda a Sánchez que EEUU es un "aliado imprescindible" y dice a Trump que "España es mucho más que su Gobierno"

941523.1.260.149.20250121154335 El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de enero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Tellado minimiza las palabras de Trump sobre los BRICS: "Lo preocupante es la percepción de que España no es fiable"

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes, tras la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que España "es mucho más que su Gobierno". Dicho esto, ha minimizado las palabras del mandatario americano sobre los BRICS y ha afirmado que "lo preocupante es la percepción de que España no es fiable".

"Creo que no hay que tomarse esa afirmación al pie de la letra. Lo que se demuestra, y yo creo que eso es realmente lo más preocupante, es que existe una percepción internacional de que España no es fiable", ha declarado, para añadir que "efectivamente el Gobierno de España no es fiable" pero España "sí es un país en el que se puede confiar".

Así se ha pronunciado después de que el presidente de Estados Unidos haya confundido este lunes a España con un miembro de los BRICS --organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes-- y de que haya prometido imponer aranceles del cien por cien a dicho grupo.

PIDE AL GOBIERNO DE ESPAÑA "RESPETAR LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE"

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha felicitado a Trump tras tomar posesión "como presidente número 47 de Estados Unidos". A su entender, "hay que recordarlo porque algunos parecen no tenerlo claro" cuando "venció con claridad las elecciones presidenciales".

"Tiene un claro mandato de los ciudadanos norteamericanos, no hay que olvidarlo. Se llama democracia y, por lo tanto, le pido al Gobierno de España que respete a la democracia estadounidense", ha declarado, para añadir que el PP "siempre" ha sido "defensor de la importancia del vínculo transatlántico".

En este sentido, Tellado ha avisado que, "por muchas diferencias que puedan surgir, Estados Unidos es un país imprescindible para España". "Es nuestro aliado y es un aliado imprescindible. Parece mentira que haya que recordárselo al presidente del Gobierno de España", ha enfatizado.

Así, ha hecho hincapié en que Trump es el presidente que "han decidido los estadounidenses" y, por lo tanto, deben "no entrometerse en asuntos de política interior de ese país". "Y creemos que es fundamental que el Gobierno de España, más allá de posicionamientos ideológicos sobre cuestiones concretas, sea capaz de establecer alianzas cooperativas con un país tan importante como son los Estados Unidos", ha abundado.

El dirigente del PP ha destacado que España y EEUU son "democracias" y deben actuar "frente a aquellos que no lo son". "El gobierno de Sánchez, sobre este asunto, parece que sufre lagunas y es, francamente, lamentable", ha dicho.

VE A SÁNCHEZ "UNA ANOMALÍA EN POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR"

A renglón seguido, se ha referido a las "alusiones a España" de Trump y ha afirmado que él quería decir que España "es mucho más que su Gobierno". "España no es el Gobierno Sánchez. Es evidente que la imagen internacional de España se ha dañado a lo largo de los últimos años", ha declarado.

Así, ha aludido al "descrédito de las instituciones que ha generado el Gobierno que preside Pedro Sánchez". "Sánchez es una anomalía, en su caso, tanto en política interior como en política exterior, no pactada en sede parlamentaria, como sí ha ocurrido en mandatos anteriores", ha manifestado.

Además, ha asegurado que un ejemplo es también la "connivencia que Sánchez mantiene con determinadas dictaduras, como es el caso de Venezuela". A su entender, es "sorprendente" la actitud con el régimen de Nicolás Maduro.